Atlético Madrid y su plan en caso Filipe Luís se vaya al PSG

No hay nada concreto pero ya empiezan a hacerse la idea por si las dudas. La directiva del Atlético Madrid sabe que la intención de Filipe Luís es dejar la plantilla de Diego Simeone y que el interés del PSG por él es la mejor alternativa para el seleccionado brasileño. No obstante, los 'colchoneros' no se desprenderán así nomás del lateral izquierdo.

Según apunta el diario madrileño 'AS', los rojiblancos no se opondrán férreamente a que el defensor parta por segunda vez de la institución, ya lo hizo al Chelsea para la temporada 2014-15, pero siempre y cuando el equipo interesado ponga sobre la mesa por lo menos 34 millones de dólares, o un monto que ronde dicha cifra.

Los jeques del PSG aún no han hecho pública alguna oferta pero sí ha trascendido que propusieron hacer un trueque -sin pago alguno- con su lateral izquierdo Layvin Kurzawa, aunque tal intención fue rechazada de plano por la escuadra del Wanda Metropolitano. A pesar de ello, Simeone ya analiza algunas alternativas por si la salida de Filipe Luís termina concretándose: Juan Bernat, el español de 25 años del Bayern Múnich que desea tener más rodaje y que sabe que en Alemania precisamente no la tendrá.

En todo caso, aún restan siete días para la finalización del mercado de pases en Europa y todo puede suceder. Lo concreto es que Filipe Luís ya debutó en la presente Liga, en el empate de visitante ante el Valencia, y continúa entrenándose de cara al encuentro de mañana (1:15 p.m.) ante el Rayo Vallecano de Luis Advíncula por la fecha 2 del campeonato ibérico.

EL DATO

Filipe Luís, de 33 años, tiene contrato con la institución madrileña hasta junio del 2019.