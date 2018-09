Lopetegui, sobre desplante a la selección española: "Volvería a hacerlo y no me arrepiento de nada"

El inicio de liga del Real Madrid ha sido dejado un saldo positivo: tres partidos, tres victorias. Su técnico Julen Lopetegui brindó una amplia entrevista al medio español 'Onda Cero' y habló de todos los temas posibles.

Como era de esperarse, el primer tema a flote fue lo sucedido con la selección española: "Es una etapa pasada en mi vida, lo pasamos y ahora estamos centrados en nuestro objetivo es muy grande y bonito como para mirar para atrás. Tenemos la cabeza en lo de ahora, y lo de antes ya pasó. Simplemente tomé una decisión y la volvería a tomar, lo hice de la manera más honesta, no me arrepiento de nada".

Acerca de haber sido presentado mientras se jugaba el Mundial, expresó: "No hay sentimiento de resentimiento, uno tiene que diferenciar las emociones y el trabajo que hemos hecho con el respeto. No soy de lágrima fácil pero es posible que soltase alguna lágrima."

En cuanto al presente y el nuevo estilo que desea implantar en el conjunto de Chamartín, sostuvo: "Implantar cualquier manera, cambiar cosas cuesta, hace falta un tiempo, por los entrenamientos y la competición en sí, es normal. Tratamos de hacerlo con normalidad, con las condiciones de cada jugador, van a favor entendemos y eso ayuda".

Además, Lopetegui confirmó que con Cristiano Ronaldo nunca habló, puesto que sus ganas de irse eran muy claras: "No hablé con él, es un tema que cuando llego él había mostrado el interés por irse claramente. Y el club lo facilitó en alas del jugador que ha sido, un jugador tremendo, le permite esa inquietud y deseo que tenía. Yo lo respeté, esa estrategia que estaba tomada".

Sobre la final perdida ante el Atlético Madrid, afirmó: "Cuando pierdes la final estás triste lógicamente, éramos conscientes que hicimos cosas buenas en la final. Intentamos ganarlo y no lo conseguimos, felicitamos al Atlético. Hicimos un buen partido en líneas generales, no el que teníamos que hacer porque hubiésemos ganado".

Finalmente, cuando se le preguntó a qué jugador le daría el premio 'The Best', Julen Lopetegui no dudó: "Se lo daría a Modric, lo tengo clarísimo".