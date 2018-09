Exseleccionado chileno es duramente criticado en México por querer "pasarse de vivo"

En Chile ya lo catalogan como la "Novela Pinilla", y es que el exseleccionado de Chile en el Mundial de Brasil 2014 y Copa América 2015, Mauricio Pinilla está envuelto en más de un problema.

Resulta que el delantero de 34 años de edad, estuvo a punto de ser jugador del Atlas de Guadalajara. Cuando todo estaba listo para que sea nuevo jugador del conjunto mexicano, el club fue avisado que el chileno se encontraba en líos legales con su exclub.

"Tomamos la decisión de no seguir negociando con el jugador, netamente por su tema contractual. Su fichaje no era una 'compra de pánico', de última hora. No era la única opción y por eso mismo no se cerró su fichaje", declaró el presidente del Atlas, Rafael Márquez.

Mauricio Pinilla hasta hace poco era jugador de la Universidad de Chile pero llegó a un acuerdo para sumarse al Colón de Santa Fe. Incluso hasta había firmado contrato pero finalmente, el chileno se arrepintió y actualmente ha denunciado a la "U" de Chile y ha generado todo un litigio entre el club chileno y el Colón argentino.

A pesar de todos estos problemas, viajó a México acompañado de su representante para firmar por el Atlas. El equipo mexicano se dio con tremenda sorpresa y al final decidieron no seguir con las negociaciones. De ripley.