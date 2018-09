Claudio Pizarro se tomó la foto oficial de la temporada con el plantel del Werder Bremen

A pesar de estar por jugarse la tercera fecha de la Bundesliga, Werder Bremen presentó su plantel oficial de la temporada 2018/19 con la presencia del 'Bombardero de los Andes', Claudio Pizarro quien regresó por cuarta vez al elenco 'lagarto'.

Desde sus redes sociales, Werder Bremen publicó la foto oficial de la temporada 2018/19 de la Bundesliga. Claudio Pizarro fue ubicado en el extremo derecho de la foto.

Como se recuerda, Claudio Pizarro firmó recientemente por una temporada con el Werder Bremen. Hace unos días fue noticia al marcar un doblete y asistir en la victoria de los 'Lagartos' al Meppen en un partido amistoso (5-2).

Además, Pizarro, hace unos días se autoexcluyó de la selección peruana que se alista para enfrentar a Chile y Estados Unidos en amistosos FIFA. “No tendría sentido que me convoquen, si (Gareca) no me llevó al Mundial para qué me va llevar ahora para partidos amistosos o algo así. No tiene sentido”.

Claudio Pizarro lleva jugando dos encuentros jugados con el Bremen, sumando 54 minutos en la temporada de la Bundesliga.

EL DATO

Claudio Pizarro anotó un gol en la temporada pasada con el Colonia. Jugó 16 encuentros, sumando 573 minutos.