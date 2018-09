Inter de Porto Alegre vs Chapecoense EN VIVO: Partido por el Brasileirao en la jornada 25

Inter de Porto Alegre sin Paolo Guerrero por sanción impuesta por el TAS debido a un supuesto caso de dopaje, tendrá que viajar a las tierras de Chapecoense. Este partido será por el Brasileirao en la jornada 25, siendo un duelo que significa bastante para 'El Colorado' porque continúa en la lucha por ganar el torneo más importante del fútbol brasileño.

Colorado está no CT da Chape para o treinamento deste domingo. Última atividade antes do duelo em Santa Catarina. #VamoInter pic.twitter.com/9lb6IUgx3w

Pero según cuenta el medio informativo conocido como Guachazh - Colorado, hinchada del cuadro más importante de Porto Alegre se acercó al equipo mientras se preparaba para el duelo de mañana: "El fuerte apoyo de los aficionados locales marcó el entrenamiento del Inter en Chapecó, el domingo por la mañana (16 de setiembre). Fue la última actividad antes de la confrontación con Chapecoense , el lunes (17 de setiembre) en el Arena Conda. Con la presencia de casi 300 colorados en CT Splash, en el campo de la ciudad, la técnica Odair Hellmann no dio indicios del equipo que puso en el campo".

Esto tiene un amplio significado porque se ve como reflejo al buen momento del equipo dentro de la competencia nacional, además tienen la buena noticia sobre su delantero de 29 años, resultado que Leandro Damiao estará próximo a tener minutos ante Chapecoense: "El Damián está bien, Jonatán está bien y así vamos a seguir. Tal vez en los próximos partidos el Damián pueda empezar, el Jonatán también. Lo importante es que los dos están bien, no tienen ningún problema, y ​​vamos a utilizarlos de acuerdo que se ha convertido en una de las más antiguas de la historia de la humanidad, que se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. Pero lo importante es que todos están a disposición, y bien ", explicó el técnico 'Colorado' Odair Hellmann.

SEGUNDA TEM VERDÃO EM CAMPO! 🏹⚽️💚

Chapecoense vs Internacional | 20h | Arena Condá

Você assiste com exclusividade no @canalpremiere!

#VamosChape #Brasileirão2018 pic.twitter.com/mCfhEmCRjB