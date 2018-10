Toni Kroos y el sentido mensaje que envió a Claudio Pizarro

Al conocerse la relación cercana que hay entre Claudio Pizarro y Toni Kroos -que surgió en los camerinos de Bayern Múnich- ambos se han esmerado en demostrar su aprecio mediante las redes sociales, y en el cumpleaños del ‘Bombardero de los Andes’ no fue la excepción.

Luego de ver la divertida felicitación del jugador de Real Madrid en los 40 años de ‘Piza’, salió el verdadero mensaje de Kroos, y con emotivas palabras transmitió su respeto y admiración hacia el delantero peruano.

"¡Feliz cumpleaños! Siempre te has divertido durante tu carrera y has transmitido tu amor por el fútbol. Eres un futbolista excepcional. Me alegro de haber podido acompañarte un tiempo. Te deseo todo lo mejor", enfatizó Toni Kroos.

Como se recuerda, este 3 de octubre, el alemán de 28 años brindó una entrevista a ‘Gol’, en el que aprovechó para ‘trolear’ a Pizarro. "¡No solo por los '40', sino por el hecho de que todavía juegas al fútbol! Ya hoy sé que no podré hacer eso. A tu edad debes tener cuidado", declaró el integrante de la Selección Alemana.

EL DATO

A sus 40 años, Pizarro se mantiene vigente en el primer equipo de Werder Bremen, y este viernes jugaría ante Wolfsburgo en la fecha 7 de la Bundesliga.