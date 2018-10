Claudio Pizarro: "Está abierta la posibilidad de volver a Alianza Lima" [VIDEO]

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, dejó abierta la posibilidad de regresar a Alianza Lima, club que lo catapultó hacia los colores - paradójicamente - del equipo alemán. Mediante una transmisión de vivo, el 'Bombardero' fue consultado sobre su posible llegada a Alianza Lima hizo la siguiente confesión.

"Está abierta la posibilidad de volver a Alianza eh, vamos a ver como termino este año", exclamó Pizarro desde Alemania con una sonrisa pícara.

La llegada del actual goleador extranjero histórico de la Bundesliga sería la premonición del fin de su carrera: el club victoriano le viene preparando una verdadera despedida por todo lo alto así como la visita de grandes figuras al recinto de Matute.

Los invitados serían nada menos que Michael Ballack (ex capitán de Alemania), Ailton (ex compañero en Werder Bremen), Bastian Schweinsteiger (ex compañero en Bayern Münich), Torsten Frings (compañero en Werder Bremen) y Thomas Schaaf (entrenador de Pizarro a su llegada a Werder Bremen, y quién lo llevó a la palestra del fútbol élite).

EL DATO

Claudio Pizarro debutó el año 1996 en Deportivo Pesquero. Llegó a Alianza Lima en la temporada 1998 y fue vendido a la siguiente al Werder Bremen.