Uruguay vs Japón EN VIVO: con Edinson Cavani, 'Charrúas' juegan por amistoso internacional

Las selecciones de Uruguay y Japón se enfrentan este martes muy temprano 5:35 am (hora peruana) en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El partido lo podrás ver EN VIVO vía VTV y el minuto a minuto más completo lo seguirás desde la web de Líbero. Edinson Cavani no marca hace varios partidos con la 'Celeste' y quiere acabar con esa mala racha.

Japón será local. El Estadio de Saitama estará repleto de hinchas nipones para lo que será el último amistoso del mes para su Selección. Este se jugará muy temprano el martes ante Uruguay y llegan motivados luego de golear por 3-0 a Panamá el último viernes. En ese partido, Minamino, Ito y un tanto en contra de Cummings le dieron el triunfo muy claro sobre el elenco centroamericano.

Uruguay, por su parte, cerrará su gira por Asia. El viernes pasado también tuvo acción. Jugó ante Corea del Sur y perdió por un marcador de 2-1. Los goles surcoreanos llegaron gracias a Hwang y Jung, mientras que Vecino anotó el descuento de los sudamericanos. Ahora quieren levantarse y buscar un triunfo para subirse con una sonrisa al avión de vuelta a casa.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue también por un amistoso internacional. Con arbitraje de un coreano, Uruguay ganó por un marcador de 2-0 con goles de Cavani y Hernández. Este partido se jugó el 5 de setiembre del 2014, luego de la participación de ambos en el Mundial que organizó Brasil. Pasaron cuatro años y ahora ambas selecciones quieren demostrar todo su poderío.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Uruguay. Los sudamericanos tienen una cuota de 2.45 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.25, mientras que el triunfo de Japón está en 2.75. Habla, ¿le metes?

