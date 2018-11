Real Madrid y Barcelona dejarían la Champions League por la Súper Liga de Europa

¡Revolución en Europa! La Champions League podría desaparecer para el 2021 ya que varios equipos top como Barcelona y Real Madrid estarían pensando en abandonar esta competición para pasar a crear la Súper Liga europea que comenzarían en el 2021 con clubes top del viejo continente, que además estarían pensando en abandonar sus asociaciones nacionales y torneo locales.

De acuerdo a los documentos que filtró el medio alemán Der Spiegel, sería Real Madrid, AC Milan, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Juventus y Manchester United que dejarían a la UEFA para crear la liga mencionada, además de dejar sus ligas y asociaciones de forma permanente.

Would you like to see a breakaway European Super League with these teams?

🇪🇸 Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd, Chelsea, Arsenal, Man City, Liverpool

🇩🇪 Bayern Munich, Borussia Dortmund

🇮🇹 Juventus, AC Milan, Inter, Roma

🇫🇷 PSG, Marseille#FootballLeaks pic.twitter.com/MPKRazdgei