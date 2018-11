Pablo Bengoechea tras asegurar las semis: “Veo muy comprometido a este grupo de jugadores”

Alianza lima metió un gran triunfo este domingo en el Estadio de Matute al derrotar 2-0 a Sport Huancayo por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con este resultado, el equipo de Pablo Bengoechea clasificó a la semifinal del Campeonato Nacional contra Melgar de Arequipa.

Tras el encuentro, el entrenador Pablo Bengoechea declaró en conferencia de prensa estar muy conforme con los jugadores aliancistas, aunque también dejó en claro que no le gustó el primer tiempo de Alianza Lima en Matute.

"Tenemos que admitir que no jugamos bien en el primer tiempo, pero me voy satisfecho con la respuesta y entrega de los muchachos en la segunda mitad. Realmente me quedo conforme con el plantel que tenemos, aunque no podemos volver a pensar que sumaremos sin hacer mayor esfuerzo. Sabíamos que Real Garcilaso había perdido y Municipal también cedido puntos y tal vez eso hizo que el equipo inconscientemente se confíe y para mi gusto no haga un buen primer tiempo", afirmó el entrenador de Alianza Lima.

De igual forma, Pablo Bengoechea volvió a restarle importancia a los criticas que recibe el estilo de juego de Alianza Lima desde la llegada del entrenador uruguayo: "No me hace absolutamente nada cualquier tipo de comentario. No me hace mella ni para pensar que soy un burro. Yo escucho todo, pero nada me afecta ni me hace cambiar".

Asimismo, Pablo Bengoechea dejó en claro que para el encuentro pendiente contra San Martín pondrá el mejor equipo posible, sin embargo, para el partido que cierra el Torneo Clausura ante Binacional, guardará algunos nombres pensando en la semifinal ante Melgar.

"El partido pendiente ante San Martín lo jugaremos con los que mejor estén en la semana y ante Binacional, seguramente, guardaremos gente, tomando en cuenta la fecha cercana con la primera semifinal", sentenció el entrenador de Alianza Lima.