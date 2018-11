Mou le habría puesto la cruz a este crack tras su pobre actuación ante el 'City'

La derrota a manos del Manchester City ha puesto nuevamente a José Mourinho en el foco de mira, pues el Manchester United no levanta cabeza en la Premier League. Ello obliga a que el portugués se desprenda de algunos valores en el próximo mercado de invierno.

Nemanja Matić se suma a la "lista negra" del United, donde figuran los nombres de Alexis Sánchez, Marcos Rojos y Eric Bailly. El volante serbio viene teniendo pobres actuaciones y eso habría colmado la paciencia del luso, quien le habría puesto la cruz.

Según 'The Sun', Mourinho le ha comunicado a la directiva los 'cracks' que no entran en sus planes de cara a lo que resta de la temporada. Pese a Matić es uno de los pocos jugadores que más partidos (14) suma en el presente curso, el serbio no termina de convencer.

Todo esto se debe a la situación que vive el United, escuadra suma 4 victorias en los últimos 10 partidos. Por tal motivo, todas las miradas están centradas en Mourinho. El luso, en su intento de 'salvar' su cabeza, incorporará nuevos valores en invierno.

EL DATO:

En 2005, Matic debutó en las filas del Kolubara Lazarevac de Serbia.