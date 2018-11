¡Alexis Sánchez ha sido ofrecido al Real Madrid!

Alexis Sánchez no vive un buen momento en el Manchester United. A pesar de que José Mourinho parece haber encontrado la brújula para el camino al éxito con los 'Diablos Rojos', en sus planes no está el atacante chileno. Es por esa razón que el futbolista le ha pedido a su agente que le busque un nuevo club y habría sido ofrecido al Real Madrid.

Ha pasado tan solo un año de que Alexis Sánchez llegara con bombos y platillos a Old Trafford. Fue figura y ahora no quieren saber nada de él. Se quiere marchar del Manchester United debido a la falta de oportunidades y porque ya no es el protagonista en el equipo de José Mourinho. Irse no será tarea fácil por las condiciones que hubo en su contrato al llegar de Arsenal.

Sin embargo, el atacante chileno le ha pedido a su agente que le busque un nuevo equipo. Fernando Felicevich, entonces, empezó a levantar el teléfono y ha llamado al lugar menos pensado: Chamartín. En el Santiago Bernabéu quisieron tener a Alexis Sánchez unas temporadas atrás, cuando militaba en el Udinese. Además, hace poco también lo tentaron cuando salió del Arsenal.

Las oportunidades de que el exBarcelona llegue a Real Madrid son escasas debido a que Marco Asensio y Vinícius Junior se están afianzando en esa posición y por el otro extremo tienen a Gareth Bale. Es por esa razón que el club que está esperando la llamada de Felicevich es el Paris Saint-Germain. Los franceses quieren entre sus filas al chileno.