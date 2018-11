Manchester City vs Manchester United EN VIVO por la jornada 12 de la Premier League

Manchester City recibe a Manchester United EN VIVO en el Etihad Stadium el domingo a las 11:30 a.m., en duelo correspondiente por la fecha 12 de la Premier League. La transmisión estará a cargo de ESPN2 Sur, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

En una nueva versión del derbi de Manchester, las escuadras de ‘Pep’ Guardiola y José Mourinho medirán fuerzas con la consigna de no dar tregua, y sacar ventaja hasta adueñarse de los tres puntos, que mantendría líder en la Premier League al City, mientras que le serviría a United para ingresar dentro de los cinco primeros de la tabla.

Luego de vencer por goleada a Shakhtar, Manchester City llega al duelo con la moral al tope, tras ser el único puntero en el Grupo F de la Champions League y la liga inglesa. Sin embargo, Josep Guardiola no se confía de su ‘vecino’ y juntará su mejor su artillería con Sergio Agüero y Raheem Sterling en la capitanía.

Como es habitual, el estratega español usaría a Gabriel Jesús en el intermedio del compromiso para asegurar la cuota goleadora, y es que, los ‘cityzens’ no pretenden dejar el invicto del torneo, pues en lo que va de la temporada no se han visto abatidos ante ningún rival.

En la otra cara de la moneda, el plantel de José Mourinho asume el partido en condición de local, pero con una dosis importante de confianza, luego de ganar a Juventus en la reciente fecha de la Liga de Campeones.

Con Romelu Lukaku, Paul Pogba y Alexis Sánchez, los ‘Diablos Rojos’ darán batalla con la óptica puesta en acortar la distancia que lleva con los primeros lugares de la Premier League, a cuesta de victorias.

En los últimos 5 enfrentamientos entre Manchester City vs Manchester United, el club dirigido por Mourinho lleva supremacía en los resultados al ganar en tres oportunidades, mientras que los ‘citizens’ sólo han salido vencedores una vez, la otra fue empate.

José Mourinho: "No somos un equipo que se rinde. Somos un equipo que siempre encuentra la manera de luchar. Algunas veces cambiando el resultado, otras no. Pero somos un equipo que tiene el espíritu colectivo de luchar siempre" #MUFC pic.twitter.com/SSLCd1xMdd — Manchester United (@ManUtd_Es) 9 de noviembre de 2018

Posibles alineaciones del Manchester City vs Manchester United:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Mahrez, Sterling, Agüero.

DT. ’Pep’ Guardiola.

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Herrera, Pogba, Rashford, Lukaku; Sánchez.

DT. José Mourinho.

Horarios del Manchester City vs Manchester United:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11:30 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5:30 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir en vivo y en directo online el Manchester City vs Manchester United?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Manchester City vs Manchester United. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.