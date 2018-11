Raheem Sterling renovó contrato con Manchester City y no llegará a Real Madrid

Manchester City está viviendo un momento espectacular tanto en la Premier League como en la Champions League. Uno de sus principales jugadores es Raheem Sterling. El extremo inglés es del gusto de Pep Guardiola y hace poco fue incluído en la lista de posibles fichajes del Real Madrid para el mes de enero tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

Luego de varias lunas, el joven atacante de 23 años ha decidido su futuro y no será en la 'Casa Blanca' -almenos durante las próximas temporadas- debido a que la tarde de este viernes ha firmado su contrato de renovación en las instalaciones de Manchester City. Es así que Pep Guardiola podrá contar con él hasta fines de la temporada 2022/2023.

En el último encuentro de Champions League, en el que los 'Citizens' golearon por 6-0 al Shakhtar Donetsk, Raheem Sterling marcó un doblete, pero se le criticó mucho al momento de que le cobraron el penal en el primer tanto del partido. Evidentemente no fue falta dentro del área debido a que se tropezó con sus pies luego de que intentó patear el balón. A pesar de esa jugada fortiuta, el jugador no respetó el Fair Play y convirtieron el penal en gol.

Raheem Sterling ya cumple su cuarta temporada jugando para los de Etihad y ha encantado a todos los aficionados 'SkyBlues' Llegó para el inicio del curso 2015/2016 procedente del Liverpool y poco a poco se ha ido ganando un puesto en el equipo titular. Desde la llegada de Pep Guardiola como director técnico del equipo, el atacante nacido en Inglaterra ha encontrado su mejor nivel futbolístico.

He’s going nowhere! 😆@sterling7 has today committed himself to the Club until 2023! 🔵#mancity pic.twitter.com/vActYqKxUR