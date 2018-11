Periodista español destrozó a José Mourinho: "Es un ser despreciable indigno de este deporte" [VIDEO]

Manchester United derrotó el último miércoles a la Juventus en condición de visitante por un marcador de 2-1 en un encuentro que lo inició perdiendo tras un golazo de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, José Mourinho supo replantear el cotejo y un gol de tiro libre de Juan Mata empezó a equiparar las acciones para que en los últimos minutos un autogol le de la victoria a los 'Diablos Rojos'.

Al término del encuentro, José Mourinho realizó un gesto que provocó a los hinchas y también a los jugadores de la 'Vieja Señora'. Algunos hasta lo encararon, pero él luego salió a decir que no cometió ninguna falta de respeto. Ante esto, el periodista español Manu Carreño, quien es presentador de radio en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, ha criticado de manera dura al estratega de Manchester United.

"A Mourinho hay que echarlo del fútbol directamente. Es un ser despreciable indigno de este deporte. Es un tipo que no tiene ningún sentido del ridículo, que no tiene educación, que no tiene vergüenza. Lo que ha hecho en el Juventus Stadium es incómodo de ver", fueron las primeras palabras del español hacia 'Mou'.

Siguiendo con su discurso, afirmó que "es un ser despreciable. Un macarrra barato al que hay que echar del fútbol. No sé cómo el fútbol no lo echa. Cada vez está más fuera porque él se echa a sí mismo. Pero es un tipo que da vergüenza verlo. No tiene clase ni categoría y que encima últimamente no gana. Ahí está con una plantilla forrada de millones y haciendo el ridículo pero como no tiene sentido del ridículo lo tenemos que seguir viendo cada semana".

También dijo que el juego del Manchester United fue totalmente lamentable en la segunda mitas y que el autogol al último minuto fue pura suerte para que los de Inglaterra se quedaran con los tres puntos.