José Mourinho explicó la razón de su gesto hacia los hinchas de Juventus

Manchester United logró remontar el marcador ante Juventus por la UEFA Champions League. Sin embargo, los reflectores estuvieron puestos en José Mourinho, quien realizó algunos gestos provocadores hacia la hinchada de la 'Vecchia Signora'. El entrenador portugués, dio la razón de su reaccionar.

"Me insultaron durante 90 minutos, hago mi trabajo y nada más. Al final no he ofendido a nadie, he hecho el gesto porque les quería oír un poco más. En frío no lo hubiera hecho. Vengo aquí como un profesional que hace su trabajo y la gente insulta a mi familia, por eso reaccioné así, pero no quiero pensar en eso", declaró Mourinho para Sky.

Además, el técnico luso eligió el juego de sus dirigidos ante un rival exigente. "Nuestro partido fue de alto nivel, jugamos al máximo nivel. No podemos ser mejores que esto. Ganamos contra un equipo que juega con objetivos distintos que los nuestros a todos los niveles. (La victoria fue) una suerte que buscamos, porque hicimos un partido muy positivo".

Manchester United ganó 2-1 con goles de Juan Mata y Leonardo Bonucci (en propia puerta) para los diablos rojos, mientras que Juventus anotó por medio de Cristiano Ronaldo, marcando por primera vez en Champions con los 'biaconeros'.