Claudio Ranieri es oficializado como nuevo entrenador del Fulham de la Premier League

El entrenador italiano Claudio Ranieri fue anunciado como el nuevo entrenador del Fulham, equipo de la Primera División de Inglaterra. La misiva - enviada a través de su cuenta de Twitter oficial - da cuenta que el presidente del club, Shahid Khan, informó la llegada el ex entrenador del Leicester City.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



