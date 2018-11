Fellaini luce irreconocible con radical cambio de look [FOTO]

"La moda no incomoda". Marouane Fellaini ha causado un gran revuelo en las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram su nueva apariencia. Atrás quedó su pelo afro, el cual lo acompañó en toda su carrera futbolística, para dar pie a su nuevo look: cabello corto.

El volante del Manchester United aprovechó que no fue tomado en cuenta por Roberto Martínez, técnico de Bélgica, para los duelos ante Islandia y Suiza para someterse a un radical cambio de look. El jugador lucirá irreconocible cuando apague 31 años (22 de noviembre).

"Nuevo año, nuevo look", se puede leer en la descripción de la foto que subió Fellaini a su Instagram. El belga viajó hasta Brusela, en su país natal, para cambiar de "look" en la barbería Mitchell's. Dicha foto cuenta con más de 150 mil 'Me Gusta'.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el volante belga cambia radicalmente de peinado, pues hace un par de años - con su selección- se hizo dos trenzitas. Lo mismo pasó cuando jugaba en las filas del Everton, pero nunca había tenido el cabello corto. ¿Volverá a cambiar?

EL DATO:

Marouane Fellaini jugó 6 temporadas en las filas del Everton (177 partidos) antes de aterrizar en el Old Trafford.