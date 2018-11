Chile vs Costa Rica EN DIRECTO: Amistoso Internacional por Fecha FIFA

La Roja renovada del técnico colombiano Reinaldo Rueda hará su debut en suelo sureño ante la sorpresiva selección de Costa Rica. La selección chilena se tendrá que medir con un combinado "Tico" en Estadio conocido como "El Teniente de Rancagua". La prioridad según se conoce está en sacar un resultado que una nuevamente al público 'mapocho'.

La selección chilena hará su estreno oficial dentro de este nuevo proceso, en suelo rojo y bajo el mando de Reinaldo Rueda, mañana viernes cuando a las (7:15 p.m. - HORA PERUANA), tendrán que enfrentar al próximo rival de nuestra selección peruana en un terreno poco conocido, ya que no será en la capital Santiago, buscarán el apoyo de las provincias.

Por su parte, Costa Rica tiene toda la intención de afrontar este versus con la realidad necesaria, Jimmy Marín, defensor titular del cuadro 'tico' señaló todo lo bueno de su rival: "La selección de Chile no fue al Mundial, pero ha ganado las últimas dos Copa América, siempre la he seguido, hay jugadores muy buenos, de gran calidad, que juegan en equipos muy importantes del mundo. Es una selección muy pesada, hay que estar bien atentos, no hay que cometer ningún error ante grandes jugadores".

Pero también supo revalidar a los jugadores más importantes de turno, individualmente: "Chile tiene jugadores como Vidal y Alexis que yo admiro mucho, quiero aprender de ellos, son de los mejores del mundo. El viernes (en el partido) voy a verlos bien, a ver qué es lo que hacen dentro de la cancha para hacer lo mismo y estar al nivel de ellos".

Por el local se podrá ver una novedad que cae bien al ojo del hincha chileno, ya que no jugará el veterano Jean Beausejour por una molestia muscular y en su lugar estará Sebastián Vegas. Esto como la principal novedad y también se le suma la presencia del goleador y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, quien va vivir sus últimos cotejos como 'seleccionado sureño'.

ALINEACIONES PROBABLES - CHILE VS COSTA RICA:

XI CHILE: Herrera; Isla, Roco, Maripán, Vegas; Medel, Vidal, Hernández; Sagal, Sánchez, Paredes.

XI COSTA RICA: Alvarado; Smith, González, Watson, Matarrita; Cruz, Borges, Cubero, Ruiz; Campbell, McDonald.

HORARIOS DEL CHILE vs COSTA RICA / POR PAÍSES:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.15 p.m.

Estados Unidos: 7.15 p.m. / 4.15 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.15 a.m. (día siguiente)

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO:

Partido: Chile vs Costa Rica.

Día y hora: Viernes 16 de Noviembre / 7:15 p.m.

Estadio: El Teniente de Rancagua.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL CHILE vs COSTA RICA?

En Internet el duelo entre Chile y Costa Rica, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.