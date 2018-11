Italia vs Portugal EN VIVO: sin Cristiano Ronaldo por la Liga de Naciones 

Italia y Portugal se verán las caras este sábado 17 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza por la cuarta jornada de la Liga de Naciones. El partido será de vida y muerte, ya que el ganador accederá a los Playoffs de cara a la Eurocopa 2020. La transmisión irá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 2.45 p.m. (hora peruana) por señales de RAI y SKY e incidencias en Líbero.pe.

El equipo ‘Luso’ se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo 3 con cuatro puntos, dos más que la ‘azzurri’. El técnico Fernando Santos nuevamente no convocó a Cristiano Ronaldo, quien se sigue afianzando en su nuevo club, Juventus. Sin embargo, tiene a otras figuras que pueden dar el gol en la ciudad de Milán como André Silva o Bernardo Silva.

Aterrámos em Itália! 🛩 Vamos dar #TudoPorPortugal para voltar a casa com a Final Four garantida!👊🇵🇹 pic.twitter.com/uUxmQpaxdR — Portugal (@selecaoportugal) 15 de noviembre de 2018

Los portugueses necesitan solo un punto para acceder a la siguiente etapa de la Liga de Naciones, en donde los primeros puestos de cada pelotón jugarán para obtener un cupo a la próxima Euro. El entrenador Santos indicó que Italia ha cambiado bastante en comparación a su primer encuentro disputado en el que ganaron 1-0.

"Han cambiado manera de jugar, con muchos jugadores de características distintas con respecto al partido de Lisboa. Nos hemos preparado, tenemos mucho respeto para Italia, es una de las selecciones históricas. Será un partido de alto nivel, pero creo que mis jugadores tienen opciones de triunfar", agregó.

La ‘Nazionale’ no la pasa nada bien pese a que ha mejorado desde que Roberto Mancini asumió el puesto de DT. Y es que después de no clasificar al Mundial de Rusia 2018 solamente un triunfo y fue justamente la fecha anterior, ante Polonia y por la mínima diferencia; por lo que aún están en un proceso de adaptación.

A eso hay que sumarle que en los últimos días Italia ha presentado algunas bajas como la del defensor Alessio Romagnoli. De igual manera, todo indica que el conjunto italiano saldrá con el esquema que ha venido jugando los últimos meses; el 4-3-3 y tendrá a Ciro Inmobile como el delantero centro.

“Es el mejor del mundo. Portugal, con o sin él no es el mismo, pero sabe jugar y ganar también sin Cristiano, tal y como ocurrió en la final de la Eurocopa de 2016. Será muy difícil ganarles”, sostuvo Giorgio Chiellini sobre la ausencia de Ronaldo en esta llave en la que el central celebrará los 100 partidos con la camiseta de su selección.

PROBABLES ALINEACIONES

Italia: Donnaruma; Florenzi, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Jorginho, Gagliardini, Pellegrini; Bernardeschi, Insigne, Immobile.

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Rui; Neves, Carvalho, Pizzi, Bruma; Silva, Andre Silva, Rafa.

HORARIOS DEL ITALIA-PORTUGAL

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m.(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.45 p.m.

CANALES DEL ITALIA-PORTUGAL

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

República Dominicana Sky HD

El Salvador Sky HD

Francia W9

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia RAI Uno, RAI Play

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Portugal RTP 1, RTP Play, Sport TV1

España Cuatro

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Football

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, UniMás, ESPN+

EL DATO

El otro integrante, Polonia, tiene un punto tras sumar dos derrotas y un empate, y ya descendió a la Liga B del certamen.