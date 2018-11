Relator chileno sobre la derrota ante Costa Rica: "Dios mío no lo puedo creer" [VIDEO]

Una verdadera crisis es la que viene atravesando la selección de Chile. Desde que asumió Reinaldo Rueda, apenas ha podido cosechar tres victorias de nueve partidos (se completa la lista con tres empates y tres derrotas). El estratega colombiano fue convocado con el fin de evitar una traumática transición respecto al cambio de generación.

Los Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Marcelo Díaz, entre otros, poco a poco van quedando en el mero recuerdo de haber conquistado dos Copas Américas de manera consecutivas.

El letargo inició con la no clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los dirigidos entonces por Juan Antonio Pizzi decayeron en la recta final del proceso eliminatorio y ello fue un factor determinante para que la Roja se ausente de su tercer mundial consecutivo y de la abrupta salida del técnico argentino (que hoy dirige a la selección de Arabia Saudita).

Y el agobio continuó con la derrota por 3-0 ante la selección peruana. A pesar de haber vencido por la mínima diferencia a México, los sureños contenían el amargo sabor de estar distantes del nivel impuesto en su momento por Marcelo Bielsa y luego con Jorge Sampaoli.

Esto empeoró con la derrota de anoche ante Costa Rica. "Dios mío, no lo puedo creer. Qué jornada tan negra", fueron los comentarios que realizó el relator chileno Claudio Palma durante la transmisión del encuentro. Es el sentir de todo un país que a poco empieza a sufrir los estragos de no tener reservistas para su denominada "Generación de Oro". Ojalá no nos suceda lo mismo.

EL DATO

La selección de Chile se medirá este martes 20 de noviembre ante Honduras, completando así la doble Fecha FIFA.