Santiago Solari dio la cara luego de la goleada que le metieron a sus dirigidos

Real Madrid no pudo en su visita al Eibar por la Liga Santander luego del parón de las selecciones por fecha FIFA y cayó goleado por un marcador de 3-0. Karim Benzema no estuvo fino en la definición y falló todas las oportunidades claras de gol que tuvo durante los noventa minutos. Luego del partido, todos se fueron con la cabeza agachada al vestuario, mientras que Santiago Solari estaba pensando qué decir en conferencia de prensa.

"No debéis sacar conclusiones de las entrevistas justo después del partido", dijo apenas culminó el encuentro a un periodista de 'beIN Sports' que se le acercó a querer sacarle algunas declaraciones acerca del paupérrimo juego que mostraron sus dirigidos. Ya en sala de prensa dio sus motivos y aseguró que trabajarán para volver a la senda del triunfo.

"A ellos les ha salido todo hoy a nosotros no nos ha salido un buen partido. No nos suma nada señalar o repartir culpas. Todo lo que nos queda por hacer son cosas remediables, tenemos que reencontrarnos con lo que hicimos los partidos anteriores", fueron las primeras palabras de Santiago Solari ante los medios de prensa que abarrotaron la sala.

Al estratega argentino le siguieron preguntando acerca de las malas ganas que tuvo su equipo para jugar al fútbol el día de hoy e insistió que el Eibar hizo un partido muy aguerrido. "No me parece que haya habido falta de actitud. Sacar conclusiones de un solo partido para cambiar cosas no es bueno. El Eibar le metió dos cojones hoy. Claramente después de una derrota así, el vestuario no es un carnaval".