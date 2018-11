Real Madrid vs Eibar EN VIVO: duelo de candela por la Liga Santander

El Real Madrid se medirá fuerzas este sábado ante el Eibar, en calidad de visitante, por la jornada 13 de la Liga Santander. El cotejo arrancará desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

El Madrid, de la mano de Gareth Bale, buscará encajar su tercera victoria al 'hilo' en la presente competición con la finalidad de volver a meterse en la lucha por el título; mientras que, el combinado local está decidido a cosechar su primer triunfo sobre el cuadro 'merengue' en Ipurua.

El Real Madrid llega a esta cita con la 'moral al tope' tras encadenar 4 victorias consecutivas en todas las competiciones. Santiago Solari, quien hace poco fue ratificado en su cargo hasta 2021, es el gran responsable del levante del conjunto 'merengue'.

El estratega argentino recupera a Dani Carvajal, Raphael Varane y Marcelo, quienes acompañarán en la zaga al capitán Sergio Ramos. Arriba, Gareth Bale se apoyará en el ataque con Karim Benzema. Este último suma 5 dianas en LaLiga y promete "vacunar".

De otro lado, el Eibar buscará festejar por primera vez en Ipurua sobre el Madrid. Los últimos 4 enfrentamientos entre ambos fueron victorias para los 'merengues'. El llamado a ser el verdugo de Thibaut Courtois es Fabián Orellana.

Se enfrentan dos clubes con diferentes realidades, pero con un mismo propósito: ganar. Por un lado, el Madrid quiere ponerse a un punto del líder Barcelona (24 unidades); mientras que el Eibar sueña con entrar en zona de algún torneo europeo.

[Resumen del Celta de Vigo 2 - 4 Real Madrid por la fecha 12 de LaLiga]

[Youtube: LaLiga Santander]

[Resumen del Real Valladolid 0-0 Eibar por la fecha 12 de LaLiga]

[Youtube: LaLiga Santander]

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS EIBAR: LIGA SANTANDER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Paulo, Bigas, Cote; Orellana, Escalante, Sergio Álvarez, Cucurella; Jordán y Enrich.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL REAL MADRID VS EIBAR

Fecha: Sábado 24 de noviembre de 2018.

Hora: 7:00 a.m. (hora peruana)

Escenario: Ipurua.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS EIBAR

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID VS EIBAR?

