Ver aquí River Plate vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS vía FOX Sports Premium: Xeneizes solicitan no jugar la final de la Libertadores [CANALES DE TELEVISIÓN]

Esta vez no fue la lluvia, sino la violencia, el vandalismo y la desorganización que “mató” el clásico de la Copa Libertadores. Lo que debió ser una fiesta terminó siendo una vergonzosa exhibición de energúmenos “millonarios” en el Monumental. El juego entre River Plate y Boca Juniors se aplaza para hoy (3:00 p.m. / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Premium), aunque como está la situación nunca se sabe.

MINUTO A MINUTO EN VIVO: RIVER PLATE VS BOCA JUNIORS

11.08 a.m. (Perú); 1.08 p.m. (Argentina) ¡Atención! La Conmebol definirá en breve si se juega o no la final de la Copa Libertadores.

10.53 a.m. (Perú); 12.53 p.m. (Argentina) El directiva de Boca Juniors solicita suspender el partido ante River Plate, que fue reprogramado para este domingo 25 de noviembre, de acuerdo al artículo 18 de la Conmebol.

El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se juegue en condiciones de igualdad, tal como se firmó ayer en el Estadio Monumental.

"BOCA PIDE SUSPENDER EL PARTIDO"#LibertadoresxFOX | @clarfre informó que desde Boca enviaron una carta hacia el hotel donde se aloja la dirigencia de CONMEBOL para que no se juege el partido. pic.twitter.com/2bBvcaumX1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de noviembre de 2018

El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad, tal como acordaron los presidentes de la entidad sudamericana, de Boca y de River Plate, en el acta que firmaron el sábado en el Monumental.

BOCA SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL PARTIDO#LibertadoresxFOX | A través de un comunicado de prensa, el club Xeneize informó que realizó un pedido a CONMEBOL para que se apliquen las sanciones correspondientes. pic.twitter.com/pbYYJnjVNj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de noviembre de 2018

En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones. Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia.

PREVIA: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

¿La final del mundo o del submundo? Todo parecía normal. Ni había lluvia como hace un par de semanas en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, el sol brillaba en todo su esplendor sobre la cancha de River Plate en Buenos Aires.

Informamos a los medios de prensa acreditados que tanto las credenciales como las pulseras entregadas serán válidas para el partido reprogramado de mañana. A su vez, se informa que el ingreso de la prensa estará permitido hasta una hora y media antes del inicio del partido. — River Plate (@CARPoficial) 25 de noviembre de 2018

Sin embargo, dos horas antes del partido, el bus de Boca Juniors fue atacado por malos hinchas que, con piedras, rompieron ocho ventanas del vehículo hiriendo al chófer y a los jugadores “xeneizes”. La situación se agravó con los gases lacrimógenos que lanzó la policía.

CONMEBOL hace un llamado a que esté domingo se viva una final en paz, con respeto por el rival y mostrando la mejor cara de Sudamérica al mundo.

Invitamos a todos los aficionados que comparten los valores del juego limpio a expresarse con el HT #SudamericaQuiereFútbolEnPaz. — Alejandro Domínguez (@agdws) 25 de noviembre de 2018

El público abarrotaba las tribunas del Monumental y pese la Conmebol exigió que el partido se jugase sí o sí, reprogramando el cotejo hasta en dos oportunidades.

Una decisión muy criticada por la prensa argentina e internacional por la orden del presidente de la FIFA Gianni Infantino, que intervino en la reunión privada de la Conmebol y los dos clubes (River Plate y Boca Juniors): “Quiero responsables de esto, pero el partido se tiene que jugar ahora”.

Los presidentes de Boca Juniors (Daniel Angelici) y River Plate (Rodolfo D’Onofrio) insistieron que las condiciones no estaban dadas para jugar y el partido finalmente se postergó.

HORARIO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

VER GRATIS POR TV: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y #Vamos.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte.

Australia: SBS Live, SBS.

Austria: sportdigital, Sport1 + Germany, DAZN.

Belice: Fox Sports Cono Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2.

Croacia: Arena Sport 2.

Dinamarca: Eurosport 2 Denmark y Eurosport Player Denmark.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany y sportdigital.

Indonesia: Super Soccer TV.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Irlanda: BT Sport Live y BT Sport 2.

Israel: Sport 3.

Italia: DAZN Italy.

Luxemburgo: RMC Sport 2.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Mauricio: RMC Sport 2.

Monaco: RMC Sport 2.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Holanda (Países Bajos): Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Noruega: Eurosport Player Norway y Eurosport Norway.

Polonia: Sportklub Poland.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: ŠTV 2.

Suecia: Eurosport Player Sweden y Kanal 9 Sweden.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Turquía: S Sport+.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 2 y Abu Dhabi Sports 3.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport Live, FreeSports TV UK y BT Sport 2.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

GUÍA DE CANALES DEL RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS EN PERÚ

DIRECTV Sports

FOX Sports 1: Canal 604.

FOX Sports 2: Canal 608.

DIRECTV Sports HD

FOX Sports 1 HD: Canal 1604.

FOX Sports 2 HD: Canal 1605.

MOVISTAR

FOX Sports 1: Canal 504

FOX Sports 2: Canal 502.

MOVISTAR HD

FOX Sports 1 HD: Canal 744.

FOX Sports 2 HD: Canal 745.

CLARO

FOX Sports 1: Canal 61.

FOX Sports 2: Canal 62.

CLARO HD

FOX Sports 1 HD: Canal 520.

FOX Sports 2 HD: Canal 518.

RADIOS DEL SUPERCLÁSICO EN VIVO: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

Para aquellos que no podrán ver el superclásico entre River Plate y Boca Juniors por televisión o vía móvil, las radios serán otra opción importante. Aquí la relación de las emisores disponibles con los relatores argentinos de tu preferencia.

- Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri.

- Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y comenta Santiago Russo.

- Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River Plate) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca Juniors).

- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi.

- Radio La Red (AM 910) Rodolfo De Paoli y Gustavo López.

- Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernano Niembro y Héctor Veira.

- RPP (89.7 FM - PERÚ): Daniel Kanashiro y Diego Rebagliati.

ALINEACIONES PROBABLES: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Ramón 'Wanchope' Ábila y Sebastián Villa.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

FRASES RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

1) "Pagaría por jugar contra Boca Juniors", de Ariel Ortega, leyenda de River Plate.

2) "La respuesta a esa pregunta es fácil ¿cómo no lo voy a querer a Boca Juniors, si me dio de comer toda la vida?", sentenció Ángel Labruna, primero delantero y después entrenador de River Plate.

3) "Usted hágale goles a River Plate. Del resto, despreocúpese", le ordenó el presidente de Boca Juniors, Alberto J. Armando, al delantero brasileño Paulinho Valentim a su llegada al club.

4) "Ser hincha de River Plate es una bendición, loco. No sé cómo se puede ser hincha de Boca, no lo entiendo... Yo los veo y, pobrecitos", dijo el portero Ángel Comizzo en 2005.

5) "Boca Juniors jugó a lo Boca y River Plate a lo River. Jugaron un gran primer tiempo y en el segundo se les cayó la bombacha", Diego Maradona.

6) "Ese señor de ahí me está insultando y no sé quién es", dijo Guillermo Barros Schelotto, hoy técnico de River Plate, al árbitro Héctor Baldassi en alusión a Hernán Díaz, de River.

7) "Nunca viví un silencio tan grande en una cancha como en el gol de Carlos Tevez", dijo el árbitro Baldassi (Copa Libertadores de 2004).

8) "En los años que fui jugador de River Plate, nunca saludé a un jugador de Boca. Así lo sentía y lo hice siempre", fue la expresión contundente de Carlos Santamaría, defensor de la década del 30.

MÁXIMAS GOLEADAS DE RIVER PLATE

Campeonato 1941: River Plate 5 Boca Juniors 1

Campeonato 1942: River Plate 4 Boca Juniors 0

MÁXIMAS GOLEADAS DE BOCA JUNIORS

Campeonato 1959: Boca Juniors 5 River Plate 1

Nacional 1982: River Plate 1 Boca Juniors 5

GOLEADORES DE LOS BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Ángel Labruna (River Plate): 16 goles.

Oscar Más (River Plate): 12 goles.

Paulo Valentim (Boca Juniors): 10 goles.

Carlos Morete (River Plate): 9 goles.

Martín Palermo (Boca Juniors): 9 goles.

Bernabé Ferreyra (River Plate): 8 goles.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE: JUGADORES CON MÁS CLÁSICOS

Reinaldo Merlo (River Plate): 42 partidos.

Hugo Gatti (ambos): 38 partidos.

Silvio Marzolini (Boca Juniors): 37 partidos.

Ángel Labruna (River Plate): 35 partidos.

Roberto Mouzo (Boca Juniors): 35 partidos.

RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS: 101 FUTBOLISTAS QUE JUGARON EN LOS DOS EQUIPOS

Donato Abbatángelo, Antonio Ameal Pereyra, Severino Álvarez, Agustín Angotti, Gabriel Amato, Abel Balbo, Juan Barberis, Eduardo Bargas, Carlos Barisio, Gabriel Batistuta, Sergio Berti, Camilo Bonelli, Claudio Cabrera, Julio Cáceres, Fernando Cáceres, Eugenio Cacopardo, Zoilo Canaveri, Claudio Caniggia, Gabriel Cedrés, Ramón Centurión, Aníbal Cibeyra, Victorio Cocco, Pablo Comelles, Hugo Coscia, Rubén Da Silva, Alberto De Zorzi, Roque Ditro, Jorge Diz, Alfredo Elli, Pablo Erbín, Casildo Fallatti, Jorge Fernández, Ramón Ferreiro, Luciano Figueroa, Anempodisto García, Demóstenes Gaete, Rubén Galletti, Fernando Gamboa, Antonio Ganduglia, Alfredo Garasini, Ricardo Gareca, Hugo Gatti, Rubén Gómez, Rafael Hernández, Jorge Higuaín, Néstor Isella, Ramón Lamique, Agustín Lanata, Miguel Loayza, Francisco Lombardo, Carlos López, Juan José López, José Luis Luna, Alfredo Martín, Joaquín Martínez, Jorge Martínez, Ernesto Mastrángelo, Milton Melgar, Norberto Menéndez, José Manuel Moren, Pedro Moltedo, Carlos Morete, Juan José Negri, Vicente Oñate, Julio Olarticoechea, Alberto Penney, Osvaldo Pérez, Dante Pertini, Juan José Pizzuti, Sebastián Rambert, Carlos Randazzo, Gerardo Reinoso, Jorge Rinaldi, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Rojas, Iseo Rosello, Oscar Ruggeri, Francisco Sá, Carlos Salinas, Juan Amador Sánchez, Daniel Silguero, Luis Solans, Cataldo Spitale, Ricardo Stagi, Francisco Taggino, Fabio Talarico, Carlos Tapia, Alberto Tarantini, Julio Toresani, Oscar Trossero, Juan Vairo, José Luis Villarreal, Nelson Vivas, Marcos Zarich, Ricardo Zatelli, Jesús Méndez, Jonatan Maidana, Jonathan Fabbro y Nicolás Bertolo, entre otros.