Real Madrid vs Huesca EN VIVO: partidazo por la Liga Santander

El Real Madrid chocará este domingo ante el Huesca por la jornada 15 de la Liga Santander. El partido arrancará desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir todas incidencias a través de Libero.pe

Con Gareth Bale y Karim Benzema desde el vamos, el combinado 'merengue' buscará encadenar su cuarta victoria al 'hilo' en todas las competencias y de paso ponerse a dos puntos del líder, Barcelona. Mientras que, el cuadro 'azulgrana' va por la gloria ante su gente.

El Real Madrid tiene una oportunidad de oro para ponerse a solo dos puntos del Barcelona, escuadra que suma 28 unidades. El rival a vencer es el colero de la Liga Santander, el Huesca, que apenas suma 1 triunfo en estas 14 fechas disputadas hasta el momento.

En los papeles, el cuadro blanco no debería pasar apuros ante el Huesca. Sin embargo, Santiago Solari no se confía y mandará a su dupla de oro desde el vamos: Bale y Benzema. Este último mencionado lleva 5 dianas en la presente competición.

De otro lado, el Huesca no se le corre al reto y pretende hacer respetar la casa. Juan Camilo Hernández es el llamado a ser el verdugo de Courtois y darle una alegría a la hinchada tras casi 4 meses. El último festejo fue el pasado 19 de agosto ante el Eibar por LaLiga.

[Resumen del Real Madrid 2 - 0 Valencia por la fecha 14 de la Liga Santander]

[VIDEO: Youtube: LaLiga Santander]

[Resumen del Celta de Vigo 2 - 0 Huesca por la fecha 14 de la Liga Santander]

[VIDEO: Youtube: LaLiga Santander]

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS HUESCA: LIGA SANTANDER

Real Madrid: T. Courtois; D. Carvajal, R. Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, L. Modric, D. Ceballos; Lucas Vázquez, G. Bale y K. Benzema.

Huesca: Jovanovic; Miramón, Pulido, Exteita, Insua; Aguilera; Gürler, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; "Cucho" Hernández.

FECHA, HORA Y ESCENARIO REAL MADRID VS HUESCA

Fecha: Domingo 9 de diciembre de 2018.

Hora: 10:15 a.m. (hora peruana).

Escenario: Estadio El Alcoraz.

Árbitro: Mario Melero.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS HUESCA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:15 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:15 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID VS HUESCA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Real Madrid - Huesca. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.