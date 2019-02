UEFA toma peculiar medida para los jugadores que pidan el VAR en la Champions League

Los octavos de final de la Champions League inician con sus encuentros de ida esta mitad de semana. Hay varios partidos que serán de un buen clima futbolístico en las distintas canchas de Europa. Hay que recordar que desde esta instancia, el VAR estará disponible en caso sea necesario su uso en jugadas que pidan ser revisadas por la computadora. Ante esto, la UEFA ha hecho una peculiar aclaración.

El director de arbitraje, Roberto Rosetti, ha dejado en claro que los futbolistas no van a poder reclamarle al árbitro que revise el VAR, ya que eso le avisan al juez central desde el cuarto donde revisan las jugadas en las pantallas si hay algún offside en goles, manos dentro del área, faltas que ameriten rojas y más. Para los futbolistas que incumplan esta nueva norma habrá tarjeta amarilla.

"Es inaceptable que un jugador pida el VAR y debe ser amonestado de igual forma que cuando pide una amarilla para un contrato. El objetivo es proteger el fútbol. No queremos destruir el juego y las decisiones deben ser sobre cuestiones fácticas", fueron las primeras palabras del ex árbitro italiano.

Siguiendo en su discurso, enfatizó que nada es perfecto en la vida y mucho menos el VAR. "El VAR no es perfecto y no va a acabar con la polémica porque en el fútbol hay muchas zonas grises. No lo puede resolver todo. Detrás de los monitores hay personas y pueden cometer errores. Es importante que se reduzca el tiempo, pero no ha de interferir en la decisión para tomar la decisión adecuada".