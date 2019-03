Diego Armando Maradona ganó su segundo partido consecutivo, pero sigue colero

Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, aseguró que su equipo dio un salto de calidad en la victoria de este sábado por 4-0 ante los Alebrijes de Oaxaca.

"Vimos al rival a través de vídeos y los muchachos dieron un salto de calidad, no tanto físico, sino de conciencia, ellos creyeron que se podía jugar mejor y ahí está mi felicidad, que es grande", señaló en conferencia el estratega.

El equipo de Maradona ganó su segundo partido del campeonato, aunque sigue en el último lugar, pero el astro argentino aseguró que las cosas cambiarán. "Me han hecho felices con lo que mostraron. Tengo jugadores buenos, los que entran a la cancha y los que están en la banca, nunca voy a decir nada que perjudique al grupo. Hemos creado un gran equipo y lo que viene lo esperamos con confianza", añadió.

El técnico confesó que ha hablado con sus jugadores sobre el paso del equipo y prefiere poner en perspectiva su trabajo para las siguientes semanas. "Le explicaba a los chicos que estaban eufóricos en el vestuario, que debíamos tener 3 puntos más y no estar en la posición actual. Cuando hablo de trabajo no ando jugando una cascarita, así que ellos saben que debemos dar el máximo. Por ejemplo, esta semana tuve que parar un día de entrenamiento porque mis jugadores están ansiosos por ganar, eso es bueno", aseguró.

Maradona insistió en que no hay paridad en los castigos de la Federación Mexicana de Fútbol en relación al tema de su portero Gaspar Servio quien fue agredido desde la tribuna con un mechero hace 15 días. "Respeto a la afición de México pero hablo de ser parejos. Con Gaspar la gente se enardeció y le tiró cosas, ya no creo que pase más de esto porque entonces dejaría de ser fútbol para convertirse en violencia. Si le dan un botellazo a Dieguito (su hijo) mejor no voy al estadio, de qué sirve pasear con él si puede sufrir un accidente en el campo de fútbol", concluyó.

EL DATO

Dorados es el colero del fútbol de ascenso en México.