AS Roma despide a Di Francesco tras debacle en Champions

Se acabó la era Di Francesco. El técnico italiano fue cesado de su cargo tras no poder avanzar a los cuartos de final de la Champions League. La Roma, que había ganado 2-1 en la ida, sucumbió en la vuelta y fue eliminado por el Porto en la prórroga (3-1).

La dirigencia del AS Roma no titubeó en el día después. A través de sus redes sociales, el club italiano comunicó que "Eusebio Di Francesco no es más responsable técnico del club. La sociedad agradece al entrenador por el trabajo realizado en el banquillo giallorosso y le desea lo mejor a futuro".

Eusebio di Francesco, que llegó a la Roma en el 2017 procedente del Sassuolo, logró una gran trabajo en su primera temporada al alcanzar las semifinales de la Champions League, tras una épica remontada ante el Barcelona, mientras en la Serie A acabó tercero, detrás de la Juventus y la Roma.

No obstante, en la presente las cosas no fueron igual. Pese a avanzar a octavos de la Champions, es quinto en la Serie A y con varias rivales que acechan su puesto en zona europea. En las últimas semanas, el rendimiento había caído a su pico más bajo con un 7-1 encajado ante la Fiorentina, una goleada (3-0) en el derbi ante la Lazio y la eliminación ante el Porto fue la gota que rebasó el vaso.

Según indican en Italia, la Roma sopesa la idea de darle el cargo a Claudio Ranieri y que cuente con el apoyo del histórico Francesco Totti.

EL DATO:

Monchi, director deportivo de la Roma, se opuso al cese de Eusebio di Francesco, sin embargo, pese la opinión de la plana directiva.