Sergio Ramos tras reclamo de Florentino Pérez: "me pagas y yo me voy"

La grave crisis de resultados del Real Madrid continúa generando discordia en la interna del club. En España aseguran que Sergio Ramos, capitán de la plantilla, tuvo una fuerte discusión con el presidente Florentino Pérez.

Después de la caída ante el Ajax de Ámsterdam el pasado martes en la Champions League, el mandamás blanco bajó al vestuario y le recriminó a Ramos, quien no había disputado el partido por suspensión aunque estaba acompañando a sus compañeros.

Según el diario AS, Florentino hablo de falta de dedicación, exceso de días de libres e incluso cerró el reclamo usando el adjetivo "vergonzoso". El defensor no se quedó callado y rápidamente replicó.

"Tú me pagas y yo me voy", fue la primera frase que utilizó el zaguero nacido en Sevilla. "Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti", agregó un Ramos indignado.

Después de la acalorada discusión, Florentino Pérez se reunió con su junta directiva para tomar alguna decisión radical tras el fracaso. Se pensó en destituir a Santiago Solari y concretar el regreso de José Mourinho, quien se fue peleado con Sergio Ramos tras su última etapa en el Real Madrid.

EL DATO

Ramos cumple su décimo cuarta temporada en el Real Madrid.