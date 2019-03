Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: horario y canales para ver LaLiga Santander

Este sábado (12:30 hrs / peruana) EN DIRECTO desde el Camp Nou, Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV y beIN por la jornada 27 de la Liga Santander 2018-19. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante de este partido que promete ser de infarto.

Barcelona llega a este encuentro como favorito sobre el equipo de Luis Advíncula. Los de Ernesto Valverde están en la cima de la tabla 60 unidades, 7 puntos más que el segundo que viene a ser el Atlético Madrid. Mientras que el Rayo Vallecano es penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 23, uno más que el colero.

Sin embargo, Ernesto Valverde analiza poner un equipo combinado entre titulares y suplentes, pero obviamente no cambia el objetivo, el de sumar tres puntos. Este tema de rotaciones en el Barcelona es también porque a mitad de semana tendrán un partido complicado ante el Lyon por la Champions y no quieren pasar ningún apuro.

🔊 Valverde: "It won't be easy against Rayo as at this stage of the season the teams below pick up a lot points" #BarçaRayo pic.twitter.com/eXqnr5pHWn