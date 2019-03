Maradona apostó por Gareca como seleccionador de Argentina

Diego Armando Maradona siente una debilidad por Ricardo Gareca como DT y cada vez que puede lo dice. En medio de clima de inestabilidad en la Selección Argentina y su descontento con Lionel Scaloni, el histórico "10" reveló a su favorito para tomar, a futuro, el cargo de seleccionador.

En una entrevista con Fox Sports Radio, a Maradona le soltaron el nombre de Marcelo Gallardo, técnico multicampeón con River Plate, como futuro seleccionador de Argentina y el hoy entrenador del Dorados de México sacó el nombre del 'Tigre'.

"Gallardo merece mi respeto y es un amigo, pero yo elegiría a Gareca para la Selección (Argentina)", afirmó Diego Armando Maradona.

"Gareca tiene la personalidad que tiene que tener para dirigir la Selección. Gareca es mi preferido", argumentó Maradona para explicar su elección por el hoy DT de la Selección Peruana.

Sobre las negativas de los técnicos argentinos que dirigen en el extranjero para aceptar el reto que supone la 'Albiceleste', Maradona expuso: "Los que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la Selección por como viene la mano. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía. No lo hay".

Diego Armando Maradona, que dirigió sin éxito alguno a la Selección Argentina, se mostró arrepentido por algunas de sus decisiones. "Todas las mañanas me arrepiento de haber elegido a mis amigos para Sudáfrica. A veces decido mal. Y esa vez, decidí como el culo. Sino no me iba más de la Selección. Y viendo este tsunami de ahora, me echo más la culpa", sentenció.

EL DATO:

Ricardo Gareca tiene contrato con la Selección Peruana hasta el final de las Eliminatorias a Qatar 2022. En caso logre la clasificación al Mundial, su contrato se renovará por un año más.