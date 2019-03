Diego Maradona: "Parece que Lionel Scaloni no tiene televisor"

Con la vuelta de Lionel Messi pero con la sorpresiva ausencia de Sergio Agüero, Lionel Scaloni presentó a los convocados de la Selección Argentina para los próximos amistosos de fecha FIFA. Una lista de la que Diego Armando Maradona no dejó de opinar.

Fiel a su estilo, polémico y sin ninguna clase de tapujos, Diego no titubeó para disparar contra el entrenador de la 'albiceleste' por no haber llamado al 'Kun' quien atraviesa un extraordinario presente futbolístico en el Manchester City.

"El regreso de Messi me reconforta porque vamos a ver un buen fútbol pero, ¡No llevó a Agüero! (...) Dice que al 'Kun' hay que verlo cuando es el goleador del City. ¿Estuvo en un convento o no tiene televisor?", arremetió el Diego ayer luego de la victoria de su equipo Dorados 2-1 frente Zapatec por la segunda de México.

Posteriormente, Maradona cerró sus ácidas críticas para Scaloni asegurando que no da la talla para dirigir y que en su mejor momento no daba la talla como jugador. "No puede dirigir ni el tráfico. Nunca fue un buen jugador, pegaba patadas y nada más", sentenció.

EL DATO:

Argentina se medirá ante Venezuela en Madrid el 22 de marzo y ante Marruecos el 26 en Tanger.