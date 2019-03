José Mourinho está entre los voceados para reforzar al Bayern Múnich

Gran apuesta. La temprana eliminación de Bayern Múnich de la Champions League y los problemas que tiene para ser líder absoluto en la Bundesliga ha provocado que su directiva realice una revolución total en su plantilla... al parecer también en su comando técnico.

El actual DT “bávaro”, Niko Kovac, no es indiscutible, y la sombra de José Mourinho ya empieza a rondar por el Allianz Arena. El portugués se encuentra sin equipo desde diciembre -su último club fue el Man. United- y ya aseguró semanas atrás que volverá a dirigir en la siguiente temporada.

“Si es un club sin ambición, no iré. Ya me he negado porque quiero fútbol de alto nivel y tengo grandes ambiciones”, dijo el luso.

Dicha “ambición” coincide con la del Bayern Múnich, que ya comenzó a reforzarse con Lucas Hernández y Benjamin Pavard con la intención de volver a ser el mejor equipo de Alemania y Europa. Quiere resurgir de la mano de “Mou”.

EL DATO

José Mourinho ha ganado 25 títulos en su carrera como entrenador.