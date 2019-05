Rivaldo revela el nombre del poderoso equipo que podría fichar a Neymar y Mbappé

Rivaldo es una voz autorizada para hablar del mercado de pases europeo y de las estrellas mundiales. El ex volante de la selección brasileña ha sido campeón de la Copa América, campeón de la Copa del Mundo, campeón de la Champions League y no paramos de contar. El ex crack del Barcelona reveló cuál sería el futuro de Neymar y Kylian Mbappé.

“El Real Madrid va a intentar seguro fichar a Neymar o Mbappé. Necesita fichar jugadores de peso para ser más fuerte. Alguien con fama, que juegue bien, que sea determinante… y cualquiera de los dos son jugadores para el Real Madrid”, señaló.

Asimismo, Rivaldo aseguró que Neymar no se siente bien en el Paris Saint-Germain de Francia. “Está claro que se equivocó saliendo. Si hablas con Neymar, con su padre o su familia te dirá que no está arrepentido, pero yo creo que sí lo está. El Barcelona es el Barcelona. Neymar es un jugador del nivel del equipo”, agregó.

De otro lado, el brasileño se refirió al posible fichaje de Antoine Griezmann por el cuadro "Culé". “Si viene, tiene que venir con personalidad para marcar la diferencia como Suárez o Messi. No sé si quiere venir. Muchos jugadores tienen miedo de venir al Barcelona porque en el Camp Nou Messi es el que marca las diferencias. En el Atlético Griezmann es el jugador determinante y si viene al Barcelona puede que eso, que Messi marque las diferencias, le deje algo preocupado… Aquí deberá hacer lo que hace en el Atlético”.

Finalmente, Rivaldo espera que Gareth Bale continúe defendiendo la camiseta del Real Madrid. Lo defendió de las críticas por bajo rendimiento. “Es un grandísimo jugador que ha hecho grandes cosas en el Real Madrid. Ha marcado goles importantes. En finales de Champions, por ejemplo. Bale es un grande. ¿Qué no ha estado bien? Bueno… un jugador no siempre puede estar al 100%. Pero seguro que puede cambiar de un año para otro. Creo que puede hacer algo grande en el Madrid la próxima temporada”.