Jean Pierre Rhyner jugará en el fútbol español

Cambio de aires. Hay diversos peruanos que militan en el mundo, pero algunos en ligas de menor nivel por lo que en búsqueda de un llamado, Jean Pierre Rhyner decidió fichar por histórico club de España con la ilusión de ser tomado en cuenta próximamente por el DT de la Selección Peruana.

Mediante su cuenta de Twitter, Cádiz CF de España dio a conocer el fichaje de Jean Pierre Rhyner por las próximas temporadas. Una noticia sorpresiva, pero que permite seguir ampliando el universo de jugadores convocables para Ricardo Gareca.

Jean Pierre Rhyner juega de defensa, tiene 23 años y su mayor anhelo es defender la camiseta de la Selección Peruana. La prensa de suiza lo calificó como un jugador aguerrido, con habilidad para el juego aéreo y seguridad al momento de salir al ataque.

El Cádiz CF es un equipo histórico de España, y en esta temporada quiere recuperar su sitial. Por esta razón, se encuentran decidieron apostar por Jean Pierre Rhyner y un grupo de jóvenes con proyección para luchar por el ascenso a la Liga Santander.

A mediados del 2018, una noticia falsa circulo por la redes sociales, donde señalaban que el defensor renunció a la Selección Peruana. Sin embargo, Jean Pierre Rhyner aclaró que su sueño es defender la camiseta de Perú y luchará por cumplir ese anhelo, por lo cuál no renunció a la 'Bicolor'.

"Fue falsa mi renuncia a la selección. No pensé en no jugar para Perú. Amo a Perú eso claro que sí. Hace tres meses que no converso con Gareca. Me dijo que estemos en contacto y ver que pasa en el futuro",señaló el jugador en más de una oportunidad.