Arquero fallece en pleno partido tras atajar un penal con el pecho

Ramón Coronel era el arquero del equipo Unión de Golondrina, que milita en la Liga Regional Norteña del fútbol argentino, el joven de tan solo 17 años encontró su inesperada muerte al tapar un penal con el pecho para su equipo.

El ‘piki’ como lo conocían sus compañeros era consiente que si tapaba ese penal su equipo podría seguir con esperanzas en el la Liga Regional, por lo que no lo pensó dos veces y se lanzó contra el balón que le golpeó en el pecho.

Al ver que el disparo no había entrado en la portería sus compañeros se alegraron y celebraron la hazaña, Ramón también se levantó, alzó los brazos, para luego desplomarse en el terreno de juego. Su corazón había dejado de latir.

El entrenador del equipo y los presentes trataron por todas las fuentes de reanimar al jugador que se encontraba tendido en el césped, pero al ver que este no daba señales de recuperación alguna, decidieron llevarlo al hospital.

Lamentablemente el joven portero llegó muy tarde al hospital de Reconquista, donde los doctores no pudieron hacer nada y solo certificaron su muerte, testigos de la escena aseguran que no hubo las medidas adecuadas para reanimar al futbolista y que lo trasladaron en auto privado, pues no había una ambulancia en el lugar.

El fatal partido en Argentina se realizó el pasado martes 09 de julio en la comuna de nombre La Sarita que se encuentra a la altura del kilómetro 50 de Reconquista. La Liga Regional expresó mediante sus redes sociales sus mas profundas condolencias a su familia por lo ocurrido.