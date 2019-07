Lionel Messi estaría cerca de su última renovación con Barcelona

Lionel Messi es la máxima figura que ha tenido el Barcelona en toda su historia, siendo uno de los pilares fundamentales en la época de oro de la institución azulgrana desde su fundación. Es por eso que los “culés” alistan un nuevo reconocimiento para el argentino.

La directiva del Barcelona tiene la intención de renovar su vínculo con el cinco veces Balón de Oro hasta junio del 2023. Actualmente, el astro de Rosario tiene contrato con el Barza hasta junio del 2021.

De llevarse a cabo esta extensión, el capitán de la selección argentina se quedaría con los azulgranas hasta los 36 años. Así mismo, la cláusula de “Lio” aumentaría de 784 millones de dólares a 896 millones de dólares.

Messi podría estar viviendo la recta final de su larga travesía con el actual campeón de la Liga Santander, contemplando la idea de retornar a su ciudad natal para defender los colores de Newell’s, anhelo que el “gaucho” ha reconocido en innumerables ocasiones.

Por otro lado, uno de los nuevos jales del Barza, Antoine Griezmann, viene realizando la pretemporada con el Barcelona con miras a la edición 2019-2020. El “Principito” ha sido acogido de gran manera por la mayor parte del plantel, incluso recibió un saludo de Luis Suárez. No obstante, el atacante francés no ha sido contactado por Lionel Messi, máximo referente del club.

‘’El primer día me hicieron dos caños, uno de Ivan Rakitic, pero luego me recuperé. No recibí mensaje de Lionel Messi, pero sí de Luis Suárez que me dio la bienvenida”, señaló Griezmann en conferencia de prensa.