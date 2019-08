Tottenham oficializa fichaje de Ryan Sessegnon, joven promesa inglesa

Un nuevo jugador se suma al Tottenham. Se trata del joven ingles de 19 años, Ryan Sessegnon, quien llega del Fulham y se desempeña de extremo izquierdo.

Tottenham y Fulham llegaron a un acuerdo hace algunos días. Los 'Spur' pagaron 25 millones de libras por el pase de Ryan Sessegnon y Josh Onomah como 'moneda de cambio'.

Ryan Sessegnon es una joven promesa del fútbol ingles. Tottenham lo venía siguiendo desde hace mucho y otros clubes europeos también. Sin embargo, el extremo izquierdo prefirió trabajar con Mauricio Pochettino para firmar cinco años por los Spurs.

Ryan Sessegnon ha jugado desde la Sub 16 hasta la sub 21 de Inglaterra. Su rapidez por la banda izquierda lo ha señalado como un futuro crack si es que ya no lo es. El 2017 ganó el Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA.

Tottenham se alista para afrontar la Premier League y la Champions League. En la temporada pasada, los 'spur' fueron la sorpresa al jugar la final ante Liverpool. Para mala suerte, sucumbieron ante los 'spurs'.

"I think it's the right time for me to come here - an exciting team for me to join."



