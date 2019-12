Lazio se coronó campeón de la Supercopa de Italia tras superar por 3-1 a Juventus

Juventus no pudo y terminó cayendo ante Lazio por 3-1 en la final de la Supercopa de Italia en el King Saud University Stadium de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo mostró una versión muy deslucida.

'CR7' no pudo asentarse sobre los defensas rivales, quienes supieron controlarlo. El hombre orquesta de la 'Vieja Señora' fue Paulo Dybala, quien anotó la paridad a favor del equipo de Maurizio Sarri.

No obstante, los problemas defensivos se hicieron presentes en Juventus. Ello fue aprovechado por Milinkovic, quien hizo y deshizo durante las ofensivas. El planteamiento de Inzaghi también fue preciso.

Tapó las bandas y así evitó las arremetidas de De Sciglio y Alex Sandro, quienes no pudieron unirse a la propuesta de Juventus en ataque. Noche magra para Cristiano Ronaldo y sus respectivos compañeros.

JUVENTUS VS LAZIO | EN VIVO

94' ¡GOOOOOOOOOL DE LAZIO! Cataldi sentenció el partido. Lazio se coronó campeón de la Supercoppa.

73' ¡GOOOOOOOOOL DE LAZIO! Lulic adelanta en el marcador.

HT | ⏰ | Uno a uno il finale del primo tempo. Partita bella ed equilibrata, tante le occasioni da entrambe le parti. Per noi, rete di @PauDybala_JR

Adesso continuiamo così!#JuveLazio [1-1] #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/EX9xgKyIIZ — JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2019

PRIMER TIEMPO

47' FINAL

46' ¡GOOOOOOOOL DE JUVENTUS! Paulo Dybala decreta el empate en Arabia Saudita tras recoger un rebote del portero de Lazio.

45' De Sciglio envió centro, pero la zaga de Lazio rechaza.

41' Lazio contragolpe a través de Lazzari, pero no lleva mucho peligro.

37' ¡UFFFFFFF! Gonzalo Higuaín pierde una clara ocasión de gol. Su remate pasó ligeramente desviado por el poste izquierdo.

35' Tarjeta amarilla para Lucas Leiva tras una dura entrada.

34' ¡UFFFFFF! Centro para Ciro Inmobile, quien estuvo muy cerca de anotar.

31' Finalmente fue ejecutado por Dybala y el disparo pasó levemente desviado.

30' Dura entrada de Milinkovic sobre Dybala. Tiro libre para Juventus que puede ser ejecutada por el argentino o Cristiano Ronaldo.

29' Córner para Juventus, pero es mal ejecutado. La 'Vieja Señora' vuelve a desperdiciar una clara ocasión de gol.

27' ¡UFFFFFFFFF! Paulo Dybala desperdició clara ocasión de gol. Su disparo pasó levemente desviado.

25' Pjanic lanzó córner, pero el balón terminó en la zaga de Lazio.

22' ¡UFFFFFFFF! Cristiano Ronaldo estuvo cerca de igualar las acciones.

21' Nuevamente Luis Alberto llevó peligro al área de Juventus, pero encuentra atento a Szczesny.

19' Temeraria entrada de Demiral para recuperar el esférico. El futbolista de Juventus pudo ser amonestado.

17' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE LAZIO! Luis Alberto vence el pórtico de Juventus tras potente remate.

13' Giampaolo Calvarese pita juego peligroso de Lulic.

11' Juventus intenta la ofensiva por la banda derecha.

10' Luis Alberto se recupera y puede seguir jugando.

9' Dura falta sobre Luis Alberto quien presenta molestias para continuar. Se detiene el juego.

7' Juventus presiona en campo rival.

6' Leiva presiona Dybala, quien pierde el esférico.

5' ¡UFFFFFFFF! El rechazo generó un tiro de esquina, pero apareció Thomas Strakosha para atajar el esférico.

4' Tiro libre pra Juventus. Delante del esférico se ponen Dybala y Pjanic.

3' El envío es atrapado sin mucho problema por Szczesny. Juventus sale de la presión.

2' Lazio propone y logra un importante tiro libre tras falta de Bentancur.

¡EMPEZÓ!

- Ambos equipos se disponen a salir al campo.

- Plantel de Lazio se alista para enfrentar a Juventus.

- Plantel de Juventus ingresa al campo a calentar.

- Inspeccionan recinto previo a la final de la Supercopa de Italia.

JUVENTUS VS LAZIO | ALINEACIONES CONFIRMADAS

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Inmobile, Correa.

PREVIA

Este partido será entre los dos últimos campeones del fútbol italiano. Mientras la Juventus se coronó por octava vez consecutiva como monarca de la Serie A, la Lazio fue el mejor de todos en la Copa Italia y se ganó su boleto para disputar la Supercopa.

Además, estas dos escuadras vienen de enfrentarse recientemente en el Calcio, donde la Lazio se impuso 3-1 en el Olímpico de Roma con goles de Luiz Felipe Ramos, Sergej Milinkovic y Felipe Caicedo. El también equipo de la capital italiana le quitó el invicto que tenía la 'Vieja Señora' en la temporada contando todos los torneos.

Ahora, se volverán a encontrar pero lo harán en una definición, instancia preferida de Cristiano Ronaldo. El portugués atraviesa una asombrosa racha con los 'bianconeros' al anotar seis goles en cinco partidos consecutivos. Es, junto a Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, la principal arma de gol de Maurizio Sarri.

"Lazio es fuerte, tanto física como técnicamente. Es sorprendente que no hayan entrado en Champions League el año pasado. Mañana, en un juego único, pueden ser aún más peligrosos", dijo en la previa el entrenador de la Juve.

Juventus vs Lazio EN VIVO | Canales de transmisión

Argentina - Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brazil - Rai Italia Sud America, DAZN

Canada - Rai Italia Nord America

Chile - Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia - DIRECTV Sports Colombia, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Ecuador - Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Alemania - DAZN, TeleClub Sport Live

Italia - RAI Play, RAI Uno

Japón - DAZN

Mexico - Rai Italia Nord America

Peru - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, Rai Italia Sud America

Portugal - Sport TV3, Sport TV LIVE

Puerto Rico - Rai Italia Nord America, DIRECTV Sports Puerto Rico

Rusia - Match TV Game, Match TV Football 2

España - DAZN

Suiza - Teleclub Zoom, TeleClub Sport Live

Trinidad and Tobago - DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos - ESPN Deportes+, ESPN Deportes, Rai Italia Nord America, ESPNEWS

Uruguay - DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela - Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Juventus vs Lazio EN VIVO | Horarios alrededor del mundo

Perú - 11:45 a.m.

México - 11:45 a.m.

Colombia - 11:45 a.m.

Ecuador - 11:45 a.m.

Bolivia - 12:45 m.

Venezuela - 12:45 m.

Paraguay - 1:45 p.m.

Argentina - 1:45 p.m.

Brasil - 1:45 p.m.

Chile - 1:45 p.m.

España - 5:45 p.m.

Italia - 5:45 p.m.

Alemania - 5:45 p.m.

