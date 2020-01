Luka Jovic, duramente criticado por seleccionador de Serbia: "Su problema es él mismo"

Se le acumulan los problemas a Luka Jovic. El delantero serbio, uno de los fichajes estrellas del Real Madrid para la presente temporada, está dispuesto a renovarse en este 2020, pero el 2019 no perdona y menos Ljubisa Tumbakovic, seleccionador de su país, que dejó un mensaje aleccionador para el futbolista de 22 años.

En una entrevista con el diario serbio 'Blic Sport', Tumbakovic dejó en claro que no existe ningún problema personal con Luka Jovic, más bien, el problema radica en la propia personalidad del delantero serbio.

"Cuido a cada jugador para que saque lo máximo con el equipo de Serbia. Y nunca he renunciado a ninguno. Uno de los que se ha alejado es Jovic. Y la verdad es solo una. No existe ningún conflicto entre él y yo. El problema de Luka Jovic es Luka Jovic", precisó el seleccionador de 'Las Águilas Blancas'.

Ahora bien, ¿cómo surgió el conflicto entre Jovic y su selección? Para ello hay que remontarnos a septiembre del año pasado cuando el delantero del Real Madrid apenas jugó 3 minutos ante Portugal, después alegó una lesión para volver a la capital española y no jugar ante Luxemburgo, pero sí hacerlo con su club cuatro días después.

"De repente ese jugador abandonó los entrenamientos, no contestaba. Como entrenador, siempre contaré con un jugador de esa clase porque no sería profesional por mi parte no pensar en él. Pero es él quien tiene que convencernos a nosotros, a los medios, a los aficionados, a la gente de la Federación y a mí como su seleccionador, de que está preparado y es responsable. Él no ha dado ningún paso en ese sentido", aseguró el entrenador de 67 años.

Luka Jovic fue fichado por el Real Madrid a razón de 60 millones de euros, pero no ha logrado adaptarse al modelo de juego de Zinedine Zidane ni tampoco ha sido efectivo en el área: apenas un gol en 423 partidos.

Ahora bien, desde su país no piensan dejarlo en el abandono según propias palabras de Ljubisa Tumbakovic. "Las puertas están abiertas para cada jugador, incluyendo a Luka Jovic. Llevo casi tres décadas haciendo este trabajo muy profesionalmente, nunca he puesto en peligro la carrera de ningún jugador conscientemente, ni lo haré jamás. He guiado a muchos jugadores hacia el camino correcto, ¿por qué no podría hacer lo mismo con él?", sentenció.

¿Qué partidos se ha perdido Luka Jovic con Serbia?

Exactamente cuatro. Además del partido que se negó a jugar ante Luxemburgo, Luka Jovic no estuvo en el amistoso ante Paraguay (1-0) ni tampoco los últimos tres partidos de las eliminatorias a la Eurocopa 2020: Lituania (2-1), Luxemburgo (3-2) y Ucrania (2-2). 'Las Águilas Blancas' no pudieron clasificar de manera directa, pero sí podrían hacerlo por el repechaje. Ahora bien, primero deben vencer a Noruega y posteriormente al ganador del Escocia-Israel.