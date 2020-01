Jurgen Klopp se rebela : "mi asistente dirigirá el 'replay' de la Copa FA y jugarán los canteranos"

Jurgen Klopp siempre ha sido crítico del apretado calendario del fútbol inglés, sin embargo, esta vez su enojo tendría otras proporciones al dar conocer las medidas que tomará para un partido de la Copa FA en señal de protesta.

Es que el entrenador del Liverpool ha confirmado que no dirigirá el 'replay' ante el Shrewsbury Town en Anfield por la cuarta ronda de la FA Cup, a llevarse a cabo el martes 4 de febrero. Recordemos que dicho partido es necesario tras el empate 2-2 en el primer partido jugado el domingo.

El duelo ante el cotejo el conjunto de tercera división se jugará en medio de un receso de la Premier League, por lo que DT alemán y sus dirigidos estarán de vacaciones. La decisión es que los canteranos participen del encuentro, el mismo que será dirigido por su asistente técnico.

"En abril de 2019 recibimos una carta de la Premier donde nos pedían que respetáramos el receso de invierno. No podíamos jugar amistosos ni partidos oficiales. Y ya les dije a los jugadores, hace dos semanas, que tendremos un descanso en invierno, lo que significa que no estaremos allí. Serán los canteranos los que jueguen el 'replay', porque no pueden tratarnos como si no importara. Sé que no es muy popular, pero así lo veo. La Premier nos pidió que respetáramos las vacaciones y eso haremos. Si la FA no lo respeta, entonces no podremos cambiar. Pero, no estaremos allí. Neil Critchley (su segundo) dirigirá el partido", declaró 'Kloppo'.

Esta medida, según el estratega germano, es para salvaguardar las condiciones físicas y mentales de sus pupilos ante la seguidilla de partidos que afrontan los 'Reds'.

"Debemos respetar el bienestar de los jugadores y ellos necesitan un descanso mental y físico. La Premier nos pide una cosa y para otra competición no es tan importante. Así que tenemos que tomar una decisión porque los jugadores internacionales casi nunca tienen tiempo libre. Sabíamos que habría un receso antes de que la FA Cup se interpusiera y lo haremos y respetaremos"

EL DATO

Liverpool es líder absoluto de la Premier League con 67 puntos, 16 más que su escolta, el Manchester City.