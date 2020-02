Fernando Pacheco: "Para mi carrera es importante jugar un clásico entre Flamengo y Fluminense"

Apenas poco más de media hora le valieron a Fernando Pacheco para impresionar al fútbol brasileño. El extremo peruano ingresó en la segunda parte del Flamengo vs Fluminense cuando su equipo perdía 3-0 y su entrada significó una revolución en el Maracaná que casi acaba en remontada. Y es que el exatacante de Sporting Cristal dio una asistencia, le anularon un gol por offside y hasta no le cobraron un penal legítimo.

Ahora bien, ¿qué piensa Pacheco sobre lo que le está tocando vivir en el fútbol brasileño? "Para mi carrera es importante jugar un clásico con equipos tan grandes de Brasil como Fluminense y Flamengo", sostuvo el extremo en una entrevista con Gol Perú.

"Fue un partido demasiado difícil, pero me quedo tranquilo porque sé que el equipo dio todo. No se pudo lograr el resultado", abundó Fernando Pacheco sobre el trámite del Fla-Flu.

Visto lo visto en el campo, ¿anticipaba Pacheco lo que sucedió en clásico carioca? Y es que el ingreso del peruano a la dinámica del Fluminense apuntaba a ser lenta luego de su debut de apenas un minuto ante Botafogo.

"En la semana todos los compañeros se entrenaban de la mejor manera para estar en el once y luego para salir en el banco. Me tocó estar en la lista de los que salían para el partido. Ya en el calentamiento se sentía un poco la presión de la gente de Fluminense como de Flamengo. En el momento que me llamaron me puse contento, feliz, escuché las indicaciones del técnico. Me pidió que entre tranquilo, que entre a jugar y que haga lo que yo sé. Eso fue lo que mostré cuando estuve en el campo"

Ahora, Fernando Pacheco aclaró que los elogios no lo piensan marean cuando apenas tiene un par de minutos con camiseta de Fluminense. "El fútbol es así. A veces estás bien y todo está bien, a veces estás mal y todo está mal. Pero lo tomo con bastante tranquilidad, esto recién empieza. Hoy estoy pasando una bonita etapa en Fluminense y espero que todo siga de la mejor manera", aseveró.

¿Y qué piensa el gran protagonista de la casi remontada del Fluminense sobre su partido? "Ha sido importante entrar de una manera otra enfocado desde el minuto uno al campo. Las cosas se dieron de una buena manera. Pude dar un pase gol, participé mucho en el juego, hice un gol en el que lamentablemente estaba adelantado y no me cobraron un penal que fue. Me jalaron. Son cosas del fútbol, uno tiene que aprender a vivir con eso", puntualizó el delantero de 20 años.

¿Qué se le avecina a Fernando Pacheco en Fluminense?

Una larga espera. Y es que Fluminense no inscribió al peruano en la Copa Sudamericana, por lo que será baja el próximo martes 18 cuando el club brasileño decida su clasificación a la segunda fase ante Unión La Calera. El partido en el que sí estará disponible será el del miércoles 26 ante Moto Club MA, por la primera ronda de la Copa de Brasil.