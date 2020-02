ONLINE Flamengo vs Paranaense EN VIVO Final Supercopa de Brasil 2020

Este domingo Ver Gratis EN VIVO Flamengo vs. Paranaense ONLINE EN DIRECTO vía Premiere FC y SporTV en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (9:00 a. / hora peruana) por la Final de la Supercopa de Brasil. Además, Libero.pe te llevará todas las incidencias del encuentro que se disputará en Brasilia.

Flamengo, de la mano de Gabriel Barbosa, o simplemente Gabigol, como todo el mundo lo conoce, saldrá en busca de conquistar su primer título del 2020. El encuentro de este domingo será por la final de la Supercopa de Brasil ante un rival complicado como lo es Paranaense. Este torneo enfrenta al campeón nacional vs al ganador de la Copa de Brasil.

En Flamengo, el técnico Jorge Jesús contará con sus habituales titulares, con los que ganó la última Copa Libertadores 2019, pero, la única baja que presenta es la salida del español Pablo Marí con destino al Arsenal inglés. Sin embargo, su reemplazo no fue difícil encontrar y todo apunta a que será Thuler de solo 20 años quien se pare en la zaga. En la parte ofensiva, como fue el año pasado, Jorge Jesús confirmó a su tridente de temer: Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa "Gabigol".

Al frente de Flamengo estará Paranaense. El técnico Dorival Junior pasa por un momento complicado, pues hasta ahora solo dirigió dos partidos y aún no encuentra su mejor once. A diferencia del ‘Fla’, el equipo de Curitiba no tiene estrellas, por lo que se hace más complicado competir con un plantel que juega al mismo estilo de Europa: con presión y posesión de juego.

Flamengo vs Paranaense EN VIVO alineaciones y formaciones de la Supercopa de Brasil

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Thuler (Gustavo Henrique) y Filipe Luís; Arão, Gerson y Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabigol.

DT: Jorge Jesús.

Atlético Paranaense: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter y Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Cittadini y Marquinhos Gabriel; Nikão y Rony.

DT: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.

Estadio: Mane Garrincha, de Brasilia

Hora: 9:00 a.m. (14.00 GMT).

A qué hora juega Flamengo vs Paranaense EN VIVO final Supercopa de Brasil

Flamengo vs Paranense se enfrentan EN VIVO ONLINE en el estadio Mané Garrincha desde las 9:00 a.m. / hora peruana y 11:00 p.m. / hora brasileña.

Perú, Colombia 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, 11:00 a.m.

Dónde ver el Flamengo vs Paranaense EN VIVO por Supercopa de Brasil

El Flamengo vs Paranaense será transmitido vía Premiere FC y SporTV EN VIVO desde las 9:00 a.m. hora peruna. Además, en Libero.pe podrás seguir todas las incidencias EN DIRECTO.

Flamengo vs Paranaense EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por Supercopa de Brasil?

En Internet el duelo entre Flamengo vs Paranaense, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.