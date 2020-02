Luis Suaréz sobre el Barcelona: "Este equipo no gana nada este año"

Barcelona tiene un presente irregular y tras perder el líderato de LaLiga y la eliminación de la Copa del Rey, tendrá que enfrentar al Napoli en los octavos de final la Champions League, sin embargo, el conjunto culé no es favorito para ganar el torneo, así lo cree el exfutbolista, Luis Suaréz Miramontes.

El único jugador español en ganar el Balón de Oro habló en un programa deportivo, donde es actualmente comentarista y le auguró una mala racha al equipo culé: "Este equipo no tiene pies ni cabeza. No tiene corazón, no tiene agresividad. No tiene nada, más que cosas sueltas de algún gran jugador que lo tiene dentro" indicó Miramontes.

Asimismo, agregó que no se siente bien diciendo esto, porque quiere lo mejor para el club: "Y lo tengo que decir sientiéndolo mucho, mucho, mucho...Este equipo no gana nada este año. Sientiendolo mucho .. O cambia radicalmente o no hay nada que hacer", lamentó Suárez.

Barcelona en la Champions League

Barcelona enfrentará el próximo martes 25 de febrero uno de los encuentros más importantes en lo que va de la temporada ante el Napoli por la Champions League. Los 'culés' llegan a este duelo sin un '9', tras las bajas de Suárez y Dembélé, ambos por lesiones.

Lionel Messi y su sequía con el gol

Lionel Messi se ha visto afectado desde que su máximo complice, Luis Suárez, se lesionó y desde allí solo sus números han bajado, pues solo lleva dos goles en los últimos 9 partidos disputados con los culés, una de las peores rachas del argentino.