Real Madrid y el motivo por el cual no fichó a Jadon Sancho en el 2017

Nadie puede discutir a Jadon Sancho en la actualidad: figura absoluta del Borussia Dortmund y unas cifras impresionantes en la Bundesliga, 16 goles y 17 asistencias. Ahora bien, a sus 17 años la figura era muy diferente y el jugador inglés asustó al Real Madrid con una particular exigencia.

No, no se trataba de dinero. Simplemente que Sancho quería ser jugador y entrenar con el Primer Equipo del Real Madrid por contrato y no llevar un proceso más acorde a su edad, según reveló el periodista Sergio Santos de 'AS'.

"Fue José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, el que intentó el fichaje e, incluso, el padre iba a venir a Valdebebas a conocer las instalaciones, pero hubo un aspecto en el que se enquistó", precisó el comunicador español.

"Sancho pidió, desde el primer momento, formar parte del Primer Equipo. Estaba muy reciente el caso de Odegaard y, en ese momento, se le criticaba mucho al Real Madrid que, por contrato, entrenase en el Primer Equipo", abundó Santos.

En ese sentido, el Real Madrid confiaba en el potencial de Jadon Sancho, pero no quería volver a vivir una situación como la del noruego Martin Odegaard. Es decir, acceder a los caprichos de una joven estrella y que, para colmo, no terminara cuajando como el noruego durante su primera etapa como 'merengue'.

"La negociación estuvo muy avanzada", sentenció Sergio Santos sobre Jadon Sancho, que terminó fichando por el Borussia Dortmund -que sí accedió a su petición- y hoy es uno de los llamados a suceder a Messi y Cristiano en el trono del fútbol mundial.

Cabe precisar que, tres años después, el Real Madrid vuelve a estar interesado en Jadon Sancho, pero el fichaje ya no resulta tan sencillo: sus pretensiones económicas son más elevadas y su precio de salida del Borussia Dortmund no será por menos de 100 millones de euros más allá de la crisis económica desatada por el COVID-19.

Jadon Sancho

Tal cual con el Real Madrid, el extremo derecho se negó a renovar con el Manchester City cuando tenía apenas 17 años debido a que quería ser parte del Primer Equipo y que Pep Guardiola le garantizara minutos. Más allá de la buena oferta económica, el inglés abandonó el club 'citizen' debido a que no accedieron a su petición contractual.

Casos Vinicius y Rodrygo

Aunque parecidos, la situación del Real Madrid con los jóvenes cracks brasileños fue muy distinto a lo exigido por Sancho. Tanto Vinicius y Rodrygo accedieron a llevar un proceso de adaptación al fútbol europeo y no quisieron imponer condiciones en la firma de su contrato con el club español.