Quique Setién estalló tras las polémicas arbitrales en el triunfo del Real Madrid

LaLiga se pone de candela. Real Madrid venció este domingo al Real Sociedad por 2-1 con lo que alcanzó en la punta de la tabla de posiciones a Barcelona en la cima del torneo. El equipo de Zidane alcanzó los 65 puntos que tenía el cuadro catalán tras su empate ante Sevilla y de seguir así, los merengues serían los campeones por los duelos entre ambos.

Sin embargo, este último triunfo del cuadro blanco volvió a desatar la polémica debido a los fallos arbitrales que terminaron beneficiando a Real Madrid. Un penal fino cobrado a Vinicius Junior, un gol anulado a Real Sociedad por posición adelantada y el tanto de Karim Benzema donde parecía haber mano del delantero francés.

Por ello, en la previa de un nuevo encuentro por LaLiga Santander, Quique Setién, entrenador de Barcelona no pasó por alto estos fallos arbitrales donde mostró su incomodidad por el mar uso del VAR y de pasada defendió a Piqué tras sus declaraciones tras el partido ante Sevilla.

"Hay cosas que no podemos controlar. Todo el mundo vio el partido de ayer y cada uno sacará sus valoraciones. Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente", señaló el entrenador español. Respecto al VAR, Setién señaló que hay muchas cosas por mejorar y que las jugadas deberían revisarse con mayor frecuencia.

"La realidad es que yo no especulo, yo escucho palabras y al acabar un partido expresas la frustración y puedes no afinar bien en tus comentarios. El VAR nos proporciona una visión mucho más clara de la realidad. Es entendible que pensemos por qué unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos y otros no, y eso te hace pensar que no se está utilizando bien”, agregó.

Sin embargo, el estratega de Barcelona también afirmó que estos errores arbitrales siempre van a existir. "Uno a veces está más contento, otras menos contento, a veces te benefician, otras te perjudica, pero esto no cambia. Siempre va a haber estos problemas que son inherentes al fútbol", sentenció.