Seattle Sounders igualó 0-0 con San José en la primera fecha de la MLS

Seattle Sounders y San José se repartieron los puntos en la primera fecha de la Major League Soccer. El cuadro de Raúl Ruidiaz, quien arrancó de titular y jugó todo el partido, buscó la apertura del marcador, sin embargo, la visita mostró un trabajo físico importante.

La 'Pulga' fue bien tomado por la doble zaga que colocó Matías Almeyda: Oswaldo y Kashia. El ex Universitario de Deportes no tuvo muchas opciones de cara a la portería del argentino Vega quien se convirtió en un espectador más.

Marcos López no fue considerado por el 'Pelado' debido a que viene recuperándose de una lesión. El ex Sporting Cristal entrenó durante la semana, pero el DT 'che' decidió no incluirlo en la lista de reservistas para este cotejo.

Las estadísticas muestran un claro patrón de juego de los locales: directo y sin mucha posesión de la pelota. Seattle Sounders registró un 37% mientras que San José Earthquakes el 63%.

Asimismo, la visita mostró una importante variante para llegar a la portería rival: disparo desde fuera del área: 5 contra 2. A este número se les suma los remates (16-12) y remates a puerta (8-6).

El número de córners (9 contra 1) también es un dato importante: Seattle Sounders buscó siempre el triunfo, pero no llegó a plasmar un dominio como si lo hizo San José. En la próxima jornada Sounders enfrentará a Chicago Fire (14/07) mientras que los foráneos se medirán Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna (15/07).

Seattle Sounders: Frei; Leerdam, Gómez, Arreaga, Tolo; Svensson, Delem, Roldan, Lodeiro, Morris y Ruidiaz.

DT: B. Schmetzer.

San José Earthquakes: Vega; Thompson, Kashia, Alanís, Lima; Espinoza, Yueill, Eriksson; Qazaishvili, Judson y Ríos.

DT: M. Almeyda.

La pandemia del coronavirus detuvo toda la actividad del fútbol debido a la extensión y mortalidad de la enfermedad, convirtiendo a los Estados Unidos en el país con mayores casos de covid-19 así como el número de personas fallecidas.

No obstante, la necesidad genera que las actividades económicas sean reactivadas nuevamente y una de ellas es el fútbol. Mediante protocolos diferentes naciones han logrado su cometido: salvaguardar la integridad de los jugadores y asegurar el espectáculo para los hinchas.

Raúl Ruidíaz se sumará a la lista de futbolistas peruanos que han vuelto a jugar en plena pandemia de coronavirus. Fernando Pacheco, que pertenece a Fluminense, se coronó campeón del Taca Río ante Flamengo.

La Pulga sumó una cantidad importante de goles con Seattle Sounders. En la temporada 2019, el ex jugador de Universitario, convirtió 15 goles convirtiéndose en pieza vital para obtener el título. Tendrá como principal aliado a Nicolás Lodeiro en la zona ofensiva.

San José Earthquakes no será un rival sencillo. El equipo del peruano Marcos López cumplió una decorosa campaña, sin embargo, le faltó un plus para tentar obtener el título en la Major League Soccer.

