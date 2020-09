Ronald Koeman y la radical medida contra Lionel Messi tras quedarse en Barcelona

A pesar de que Lionel Messi continuará en el Barcelona hasta junio del próximo año, la relación entre el jugador y la directiva azulgrana no es buena y esta podría verse reflejada en la capitanía del equipo para la temporada 2020-2021.

Ronald Koeman sabe de la incomodidad de "Lio" tras haber insistido en su salida, por lo que el atacante argentino podría optar por dejar de lado la cinta. De recibir una negativa por parte del "10" de los "culés", el técnico holandés contaría con tres opciones para ocupar el puesto de capitán.

El estratega azulgrana tiene como alternativas a Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto para tomar la cinta de Messi, ya que se trata de los jugadores que más tiempo llevan en el equipo y los cuales han asumido esta responsabilidad anteriormente.

Ronald Koeman deberá conversar con el delantero “gaucho”, quien se sumaría hoy a los entrenamientos del Barcelona, para ratificar o negar su deseo de seguir siendo el capitán del elenco catalán.

El pasado viernes Lionel Messi confirmó su permanencia en el conjunto azulgrana, por lo menos hasta que termine su contrato en junio del 2021. La estrella argentina tenía la intención de dejar el club español, sin embargo no estaba dispuesto a ir a juicio con el equipo de sus amores.

“El me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula (700 millones) que eso es imposible obviamente, y si no ir a juicio. Ir a juicio es una locura y yo nunca iría a juicio con el club al cual amo, al que me dio todo, al que me ayudó desde que llegué, al club de mi vida, tengo todo aquí, el club me dio todo, le di todo al club y nunca se me pasó por la cabeza ir a juicio”, declaró la "pulga" para "Goal".