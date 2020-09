Programación de partidos HOY lunes 7: horarios y canales para ver en TV

Partidos de hoy lunes 7 de setiembre EN VIVO se desarrollarán duelos por la jornada 10 de la Liga 1, en donde Alianza Lima intentará seguir escalando posiciones ante FBC Melgar mientras que Universitario intentará mantener su liderato ante un rival directo como lo es Alianza Universidad de Huánuco. Asimismo habrán grandes choques en la Liga de las Naciones con el Países Bajos vs Italia.

Partidos de hoy | Lunes 7 de septiembre

Primera División | Perú

La jornada 10 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 se pondrá en marcha este lunes 7 de septiembre y será el Melgar vs Alianza Lima el partido que abrirá el telón. Los íntimos aún no saben lo que es ganar con Mario Salas por lo que intentarán dar el galopazo a los mistianos quienes no atraviesan su mejor momento.

No obstante, los 'blanquiazules' tendrán algunos problemas en su oncena inicial: llega con 7 bajas. Esto ha obligado a que el 'Comandante' eche mano a la cantera y serán algunos de ellos que debuten: Franco Medina, Miguel Cornejo y Kevin Ferreyra harán su aparición post-coronavirus.

Por su parte, Melgar querrá acabar con su sequía de triunfos. Con 11 puntos, los 'rojinegros' necesitan sumar de a tres por dos motivos: recuperar la tranquilidad para el vestuario y pasar a Alianza Lima quien tiene 12 unidades. Othoniel Arce y Joel Sánchez serán las cartas en ofensiva.

Dos horas y 15 minutos después será el turno del líder del campeonato, Universitario. Los cremas saldrán a defender la punta del campeonato nada menos que ante su principal escolta, Alianza Universidad.

De por sí, la nómina presenta una gran novedad: Jesús Barco, uno de los jugadores más resaltantes ante Cienciano, no fue citado por Ángel Comizzo para el duelo ante los huanuqueños. ¿El motivo? No se ha oficializado ningún argumento de parte del club.

La exclusión del mediocampista abrió paso para que Nelson Cabanillas y Paulo de la Cruz ingresen y sean posibilidad en tienda estudiantil. Esto también invita a pensar que Gerson Barreto sería pareja de Armando Alfageme en la zona medular: Rafael Guarderas continúa lesionado y no fue considerado para este partido.

Melgar vs Alianza Lima | Hora: 11:00 a. m. | Canal: GOL Perú, GolTv Latinoamérica

Universitario vs Alianza Universidad | Hora: 1:15 p. m. |Canal: GOL Perú, GolTv Latinoamérica

UTC de Cajamarca vs Sport Boys | Hora: 3:30 p. m. | Canal: GOL Perú, GolTv Latinoamérica

Binacional vs Cienciano | Hora: 6:00 p. m. | Canal: GOL Perú // GolTv Latinoamérica

Liga de las Naciones | UEFA

La Liga de las Naciones continuará con su curso y en esta ocasión nos presenta grandes duelos: el más resaltante el de los Países Bajos vs Italia. El cuadro 'tulipán' intentará mantener terreno ganado luego de su victoria ante Polonia por la mínima diferencia.

Sumar tres puntos ante el conjunto de la 'Azzurri' supone establecerse como único líder en el Grupo 1 de la League A y dejar en la zona baja a los pupilos de Roberto Mancini, quienes vienen de igualar 1-1 ante Bosnia Herzegovina.

Justamente, al estratega italiano, le sucedió un hecho muy particular en la primera fecha de la Liga de las Naciones. Ocurre que al no portar sus lentes, no pudo percibir que el experimentado zaguero de la Juventus, Giorgio Chiellini, no estaba incluido dentro del once titular, por lo que fue designado al banquillo de suplentes. El ex DT del Manchester City admitió el error e indicó que no volverá a ocurrir.

Kazajstán vs Bielorrusia | Hora: 09:00 a. m. | Canal: DirecTV Sports

Bosnia-Herzegovina vs Polonia | Hora: 1:45 p. m. | Canal: ESPN 2

Países Bajos vs Italia | Hora: 1:45 p. m. | Canal: DirecTV Sports

Austria vs Rumania | Hora: 1:45 p. m. | Canal: Sky HD

Irlanda del Norte vs Noruega | Hora: 1:45 p. m. | Canal: DirecTV Sports

República Checa vs Escocia | Hora: 1:45 p. m. | Canal: ESPN Play

Israel vs Eslovaquia | Hora: 1:45 p. m. | Canal: Sky HD

Albania vs Lituania | Hora: 1:45 p. m. | Canal: DirecTV Sports

Primera A | Ecuador

Técnico Universitario y Orense serán los encargados de cerrar la jornada 11 en la Primera A (Primera División) de Ecuador. El cuadro local tendrá la gran posibilidad de mantener el quinto lugar (casilla que ocupa con 16 unidades) si es que vence o empata ante el colero del campeonato.

Técnica Universitario vs Orense | Hora: 7:00 p. m. | Canal: GolTV Latinoamérica