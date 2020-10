Jadon Sancho, Abraham y Chilwell participaron de fiesta antes de unirse a Inglaterra - VIDEO

Jadon Sancho, Tammy Abraham y Ben Chilwell son el blanco de las críticas debido a su reciente accionar, que infringió las normas sanitarias establecidas por el gobierno ante la pandemia del coronavirus. Los futbolistas ingleses participaron de una fiesta el último fin de semana, superando el límite de personas en un mismo lugar.

Según informa The Sun, el principal implicado de lo sucedido fue Tammy Abraham, quien estuvo de cumpleaños el viernes 2 de octubre. No obstante, no celebró al tener que jugar con Chelsea al día siguiente, mismo panorama tenía Ben Chilwell. Ambos fueron titulares en la goleada 4-0 sobre Crystal Palace por Premier League.

Pasado el compromiso futbolístico, la familia y amigos del delantero decidieron realizar una fiesta sorpresa. El medio inglés detalla que Jadon Sancho y Chilwell estuvieron invitados, además de otras seis personas, las cuales sobrepasan el límite permitido. La multa para ello es de 11 000 euros.

Las imágenes del evento provocaron críticas hacia Abraham, quien se disculpó y explicó que no sabía que eso iba a suceder y aseguró que no se repetirá. A pesar de no estar concentrado con la Selección de Inglaterra para la Fecha FIFA de octubre, esta exposición podría costarle caro. La FA decidió que los tres queden fuera del primer partido ante Gales.

Las fiestas de Phil Foden y Mason Greenwood

En la fecha FIFA anterior, la Selección de Inglaterra también pasó por un similar problema, cuando se reveló que Phil Foden y Mason Greenwood hicieron ingresar a algunas mujeres al hotel de concentración. Tras lo ocurrido, en técnico Gareth Southgate fue riguroso con las sanciones para los dos jóvenes futbolistas.

Ambos fueron separados y no jugaron el segundo partido con el combinado inglés, además de que no fueron considerados para los partidos del mes de octubre. A pesar de que Foden brilla en el Manchester City y Greenwood en el Manchester United, el comando técnico del seleccionado ha sido estricto ante estos casos.